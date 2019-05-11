Міноборони про роздачу паспортів РФ: Де факто і де юре, застосування зброї в ОРДЛО буде здійснюватися громадянами Росії

На указ Путіна про роздачу російських паспортів громадянам, які проживають на території в ОРДЛО, негативно відреагував увесь світ. Однак, президент РФ не звернув увагу на вимогу міжнародної спільноти і не лише не припинив дію указу, а й надав право деяким категоріям українців отримувати паспорти РФ за спрощеною процедурою.

Видання Цензор.НЕТ із посиланням на прес-служби Міноборони повідомляє про те, що першими паспорти держави-агресора на окупованому Донбасі отримають співробітники так званих “силових органів” окупаційних адміністрацій.

Про це заявив заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко.

“Є підстави стверджувати, що насамперед паспортизація буде проведена в т. зв. “силових структурах” окупаційних адміністрацій. Відтак, і де факто і де юре, застосування зброї на незаконно окупованих територіях буде здійснюватися громадянами Російської Федерації, які відтепер матимуть російські паспорти”, – підкреслив Анатолій Петренко.

“Це було предметом серйозної уваги під час засідання Ради безпеки ООН, і підсумком цього стало засудження таких протиправних дій і заклик до Російської Федерації вирішувати всі питання саме в руслі міжнародного права”.

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Нагадаємо, 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений режим видачі російського громадянства жителям так званих “ДНР” і “ЛНР”.

Україна звернулася до Ради безпеки ООН у зв’язку з введенням президентом РФ Володимиром Путіним спрощеного порядку прийому в російське громадянство мешканців окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).

25 квітня Радбез ООН збирався в зв’язку з незаконною “паспортизацією” Донбасу Росією. За її підсумками Єльченко заявив, що результатом має бути не тільки стурбованість і засудження, але і більш рішучі кроки.

У суботу, 27 квітня, Путін заявив, що спрощений порядок отримання російських паспортів може поширитися на всіх жителів України.

29 квітня в Ростовській області Росії відкрився центр видачі російських паспортів жителям окупованої частини Луганської області.

1 травня Путін підписав указ, яким надається право на спрощений порядок отримання громадянства РФ окремим категоріям громадян України.

Джерело: Цензор.НЕТ