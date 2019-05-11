Супрун розповіла про фактори ризику та плани дій у боротьбі з інсультом

В.О міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook розповіла про інсульт, фактори ризику виникнення цього захворювання і плани дії МОЗ щодо боротьби з інсультом.

Як пише Уляна Супрун: «Інсульт загрожує кожному.

За даними останніх досліджень, ймовірність, що він станеться протягом життя, виникає у кожного третього з нас. https://bit.ly/2VtaP3e.

У світі щохвилини інсульт стається у 32 людей, 11 людей помирає від інсульту. Зараз на нашій планеті живуть 80 мільйонів людей, які пережили інсульт, 50 мільйонів з яких мають стійкі неврологічні порушення, такі як слабкість руки чи ноги, розлади мови, зору чи рівноваги. https://goo.gl/WQQbe2.

Інсульт залишається однією з провідних причин смерті та функціональної неспроможності і в Європі. Експерти наголошують: якщо не відбуватиметься глобальних змін в профілактиці та лікуванні інсульту, його тягар не зменшиться. Проблему посилює також факт, що за прогнозами, кількість людей літнього віку до 2050 року збільшиться на 35%.

Нещодавно було представлено план дій боротьби з інсультом у Європі на 2018–2030 роки. Це своєрідна базова “дорожня карта” з цілями та науково обґрунтованими настановами щодо профілактики та допомоги в разі інсульту. За лінком можна переглянути стратегію повністю українською мовою: https://bit.ly/2WFbQ4Y

Які цілі має бути досягнуто:

Зменшити на 10% абсолютне число інсультів.

Лікувати понад 90% всіх пацієнтів з інсультом в Європі в спеціалізованих інсультних блоках.

Лікування в таких блоках суттєво знижує ризик функціональної неспроможності незалежно від ступеня тяжкості інсульту і віку пацієнта. Разом з цим — необхідності довготривалого догляду в спеціальній установі та смерті внаслідок інсульту на 20%.

Розробити національні плани боротьби з інсультом, що охоплюють весь ланцюг надання допомоги — від первинної профілактики до життя після інсульту.

Повністю впровадити національні стратегії з мультисекторальних втручань в сфері охорони здоров’я. До них відносяться, до прикладу, заохочення до здорового способу життя чи вплив на соціально-економічні та освітні фактори, які підвищують ризик інсульту.

МОЗ України також розпочало підготовку плану дій щодо інсульту в Україні. Найближчим часом розпочнеться активна робота над розробкою та втіленням необхідних кроків.

Втім, зміни потрібні не лише в стратегії чи розробці політик. Кожен особисто може суттєво знизити ризики інсульту, якщо піклуватиметься про своє здоров’я.

Адже близько 90% випадків всіх інсультів зумовлені факторами ризику, на які ми можемо ефективно впливати. Ці чинники не можна ігнорувати — що довше нічого не робити для профілактики, то важчими будуть наслідки.

У світі майже половина всіх інсультів пов’язана з артеріальною гіпертензією, близько 1/3 — з недостатньою фізичною активністю, приблизно 1/4 — з поганим харчуванням, понад 1/4 — з надмірним рівнем холестерину, до 1/5 — з ожирінням, до 1/10 — з курінням та до 1/10 — з миготливою аритмією.

Здоровий спосіб життя, контроль рівня холестерину, постійний прийом ліків в разі артеріальної гіпертензії та регулярні візити до вашого лікаря — допоможуть зменшити ризики. Більше про профілактику: https://bit.ly/2Hg9mVr

Про інсульт існує безліч міфів. Наприклад, що для лікування необхідні крапельниці, або, що порушення, спричинені інсультом, поступово зникнуть самі по собі. Але це не так. https://bit.ly/2WCoj9g

Важливо бути свідомим, що інсульту можна запобігти! Водночас знати перші ознаки інсульту, за яких треба негайно викликати екстрену медичну допомогу. https://goo.gl/G1tWhx. Від того, як швидко та якісно буде надане лікування у перші години інсульту, залежить одужання і якість життя пацієнта».

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Нагадаємо, що Уляна Супрун на своїй сторінці Facebook нещодавно також розповіла про те, як правильно оздоровлювати печінку. Та чому БАДи, детокси та гепатопротектори не настільки ефективні, як про них розповідають.