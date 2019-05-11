Секретні генерали: Порошенко присвоїв нові звання Демчине і Кривоносу

Укази про нагородження та присвоєння звань ряду генералів, офіцерів ВСУ не опубліковані на сайті президента України.

Він зазначив, що опубліковані укази № 201, 202, 203, 204 та 209-й.

За даними журналіста, один з неопублікованих указів передбачає присвоєння першого заступника голови СБУ – начальника Головного управління по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю Павлу Демчине звання генерал-полковник.

«Навіщо таке секретить? Генерал-полковник — це звучить гордо. Заступнику Демчины Коваленко присвоїли генерала відкритим указом, а за Демчине раптом така секретність. Країна повинна знати своїх воєначальників. Це ж не приховати», — написав він.

Крім того, стверджує Бутусов, звання генерал-майора отримав перший заступник секретаря РНБО Сергій Кривоніс.

«Сергій Григорович хотів би стати генералом у військах — але його посаду першого заступника командувача Сил спеціальних операцій спеціально зробили полковницької. Але ось він перейшов в РНБО у розпал виборчої кампанії, знявся з виборів, підтримав президента, і ось тільки зараз його багаторічну службу в армії нарешті оцінили. Ну що ж, Сергій Григорович вартий, шкода, звичайно, що не у військах, а ось так, але привласнення по заслугах», — додав він.

Журналіст підрахував, що взагалі в травні було присвоєно 26 генеральських звань, у тому числі — один став генералом армії, один — генерал-полковником, 8 — генерал-лейтенантами, 16 — генерал-майорами.