B команді Зеленського пообіцяли скасувати призначення Порошенка

Після вимоги Володимира Зеленського провести інавгурацію 19 травня, його радник Олександр Данилюк заявив, що майбутній президент піддасть перегляду “одіозні рішення” і призначення діючого глави держави.

“Наша команда Зеленського відстежує всі призначення (Порошенко). Одіозні рішення переглянемо. Треба розуміти, що люди, призначені йде адміністрацією в останні тижні роботи, апріорі отримують менше довіри суспільства – як вони будуть працювати? Це називається – “доживати по-новому”, – розповів Данилюк.

На сьогоднішній день команда Зеленського вже співпрацює в цьому питанні з Центром протидії корупції та іншими громадськими організаціями. Також Данилюк проанонсував перезапуск набору суддів Верховного Суду, яких нещодавно призначив Петро Порошенко.

“Ми плануємо перезапустити набір та атестацію суддів. Волюнтаристське призначення суддів Верховного Суду, президентом в останні дні своєї каденції, добропорядність яких викликала запитання. Судді Верховного суду, які були визнані непорядними, це неприпустимо. Розрахунок такий, що новий президент буде зайнятий іншими питаннями, не до цього”, – сказав радник Зеленського.