США відправляють ВМФ РФ в кам’яний вік

У Сполучених Штатах названий одержувач престижної премії CIO 100 за 2019 року журналу Chief Information Officer — («Директор з інформаційних технологій»). Лауреатом стала корпорація Newport News Shipbuilding (NNS), яка будує авіаносці класу «Форд» і є одним з двох постачальників субмарин для ВМС США. У нагородженні сказано «за прийняття бізнес орієнтованих IT стратегій інтеграції сучасних технологій в суднобудування».

Враховуючи, що NNS являє собою головну суднобудівну компанію в оборонному комплексі ВМС США, ця новина, без всякого сумніву, є тривожним сигналом для безпеки Росії. Звичайно, наша країна прикрита від прямої агресії ядерною тріадою, проте було б великою помилкою применшити значення американських авіаносців і підводних човнів.

NNS розробила цифрові робочі пакети для авіаносця «Ентерпрайз» (CVN 80), який стане першим кораблем, побудованим повністю за безпаперових документами, та готує до переходу на «цифру» виробництво новітніх субмарин класу «Колумбія». Дані з комп’ютеризованих креслень корабля вже надходять у транспортні та зварювальні роботи, а також машини для розкрою та згинання листового металу. Автоматизована і складання блоків кораблів.

На ці цілі було витрачено $152 млн, або за паритетом купівельної спроможності 10 млрд. рублів — копійки в порівнянні, наприклад, з витратами на «електронний уряд» в Російській Федерації.

У поясненні до нагородження окремо сказано, що Newport News Shipbuilding отримує особливе визнання за використання стратегій управління технологічним бізнесом з метою підвищення прозорості витрат і зміцнення довіри.

Щоб було зрозуміло, як це важливо, наведемо кілька цифр: впровадження цифрового проектування та управління дозволить знизити вартість авіаносців класу «Джеральд Форд» з $ 10 млрд. до $ 6 млрд. (на 40%) і істотно скоротити терміни будівництва. Інженери NNS при замовленнях відразу двох носіїв готові вводити в експлуатацію по одному кораблю кожні три роки.

Економія досягається не тільки завдяки оптимальному управлінню і логістики, але і за рахунок попередження корупції. Якщо в «нульових» роках на найбільшій верфі США раз у раз спалахували скандали з підміною металу і комплектуючих, то зараз «цифра» заважає менеджерам середньої ланки робити своїй маленький гешефт.

Цікаво, що Джеймс Гиртс, головний представник Пентагону щодо закупівель для флоту, підкреслив, що цифровий дизайн забезпечить пряму економію на 20% порівняно витратами на будівництво першого авіаносця класу «Форд».

Виходить, що в зарегульованою Америці невиробничі фінансові втрати військово-морської програми США можуть досягати 20% казенних грошей, які «випаровувалися» від неефективного управління, поганий логістики та крадіжок у вигляді «хитрих бізнес схем».

Навіть якщо уявити, що в Росії можна порівняти масштаби безладу в суднобудуванні та корупції, стала, на жаль, «національним видом спорту», (адже наші менеджери навчалися у заокеанських), то можна приблизно прикинути суму пішли на вітчизняних верфях в пісок бюджетних грошей. Враховуючи, що в рамках Державної програми розвитку озброєнь ГПВ-2020 передбачалося виділити 5 трлн., з яких 47% призначалося на будівництво нових кораблів, то мова може йти про 800-900 млрд. рублів, м’яко кажучи, неефективно використовуються. Це перше.

Друге і найгірше для Росії — технології NNS, по суті, відкидають наше військове суднобудування в кам’яний вік. Перехід на цифрове проектування і будівництво бойових кораблів в США відкриває перед американцями нові можливості. За океаном багато найважливіші програми були закриті, тільки тому, що коштували неймовірно дорого і мали проектні помилки, виправити які також було накладно. Тепер це йде минуле.

Крім того, американські кораблі, як і наші, до речі, часто і довго ремонтуються, що теж відтягує на себе додаткові ресурси. Найчастіше причина криється в поганому якості металу, покриттів і зварювання. Щоб уникнути зазначених проблем, NNS впровадило цифрове лазерне і рентгенівське сканування.

Тут, виявляється, дуже важливий як реальний професіоналізм топ-менеджерів, так і справжній заводський патріотизм. Зокрема, Бхарат Амін, віце-президент і головний інформаційний директор NNS, коментуючи перехід на «цифру» сказав: «Я пишаюся своєю командою за те, що вона допомагає змінити світ і наділяє суднобудівників можливостями створювати сучасні військові кораблі з допомогою завтрашніх технологій. Це захоплююче час». Він, як і інші топ-менеджери NNS, все життя прожив у місті Ньюпорт-Ньюс (шт. Віргінія), у нього немає квартири у Вашингтоні, і тим більше за кордоном.

Багато у нас таких директорів, які не живуть на два, а то і на три будинки, які не мають рахунків в офшорах?

Третє — цифрове проектування робить простим і зрозумілим перехід на нові верстати, роботи і преси, тобто зумовлює модернізацію всієї галузі суднобудівного машинобудування.

Як відомо, поверхня корпусу корабля являє собою складну 3D криволінійну поверхню, що з одного боку, стає джерелом «конфлікту» між проектувальникам і будівельниками, а з іншого, — перевантажує верф дорогим ручною працею дефіцитних зварювальників. Щоб закрити цей пробіл, потрібно створити парк спеціальних машин з ЧПУ і роботів. Досвід інших країн, таких як Корея і Китай, показує, що ці завдання можна вирішити, причому досить швидко — були б оцифровані проекти судів.

Конструкції згинальних машин і гідравлічних пресів для тривимірного формування товстостінного листового металу докладно описані в технічній літературі. Якщо розібратися, немає нічого складного і для створення зварювальних роботів і великих маніпуляторів для складання окремих корабельних блоків. Нагадаємо, Радянський Союз був лідером по автоматичного зварювання в роки Другої світової війни. Тоді завдяки новим технологія вдалося поставити на конвеєр виробництво легендарного танка Т-34.

Четверте — на думку видання Defense One, «в (американському) ВПК цифрові технології поширюються за межі суднобудівної галузі. Корпорація Boeing використовувала їх для розробки нового навчального літака Boeing-Saab для ВВС. З моменту підписання контракту до першого сертифікованого польоту пройшло три роки — темпи, неймовірні для створення нових видів озброєння.

В цьому плані дивно якось виглядає першочерговим перехід в нашій країні на «цифру» Держпослуг, адже найпростіша логіка «кричить», що починати треба було з тих областей, де досягається максимальний ефект. По ідеї, це і «юристів» з уряду повинно бути зрозуміло.

Ніхто не сперечається, що «електронний уряд» має свої плюси, однак грамотне уряд зробило б спочатку ставку на розробку IT-технологій в реальній економіці, в тому ж суднобудуванні. Часу в «нульових» було предостатньо, що дозволило б зберегти для скарбниці величезні ресурси. Але замість цього кабмін Медведєва пішов іншою дорогою і витратив дорогоцінні роки і гроші на те, щоб як можна більше людей звільнити з різних бюрократичних контор.

Стратегічний це підхід? Питання, на жаль, риторичне.