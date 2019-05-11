Таємниче зникнення на Україні: куди поділи 20 млн гривень?

Спритність рук і ніякого шахрайства. На Україну прийшло лист від Міжнародної благодійної організації “Global Medical Aid” на ім’я екс-президента Петра Порошенка. У голови фонду виникли великі питання до колишнього лідера України.

Мова йде про ситуації з гуманітарною допомогою. Ще в 2015 році український благодійний фонд “Крила Фенікса” відправив запит данським колегам на гуманітарну допомогу. “Global Medical Aid” не залишилися байдужими – послали вантажу на 20 млн гривень (майже 50 млн рублів). Все б нічого, тільки в Незалежній забули відзвітувати про отримання гумпощи. Обіцяли підготувати документи протягом першого півріччя. Потім стали годувати сніданками.

Коли данські колеги вже зневірилися отримати вже хоч якусь документацію, звістка з України все-таки прийшла. Щоправда, цей документ міжнародний фонд не задовольнив. За словами президента організації “Global Medical Aid”, папір юридично безсила, оскільки на ній немає підпису і печатки одержувачів вантажу.

Через чотири роки терпіння у данців урвався. Тепер Порошенко і главу фонду “Крила фенікса” Юрія Бірюкова закликають до відповіді.

Президент “Global Medical Aid” висловив упевненість в тому, що гуманітарна допомога не дійшла до одержувачів, а послужила джерелом для збагачення Юрія Бірюкова.