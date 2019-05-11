Євробачення-2019: Готовність Тель-Авіву до пісенного конкурсу

Не зважаючи на погрози бойовиків із Сектору Гази зірвати пісенний конкурс «Євробачення-2019» Ізраїль вже готовий до відкриття.

Як повідомляє 5 канал, Євромістечко для прихильників пісенного змагання розмістили на набережній Тель-Авіва.

Доба до відкриття пісенного конкурсу “Євробачення 2019”. Цьогоріч його проведуть в Ізраїлі, у Тель-Авіві. Організатори готуються приймати гостей, а учасники проводять перші репетиції. Загалом у конкурсі візьмуть участь виконавці з 41 країни.

До офіційного відкриття конкурсу – доба. А одну з головних локацій “Євробачення” ще доводять до ладу. Євромістечко для прихильників пісенного змагання розмістили на набережній Тель-Авіва.

Прийняти “Євробачення” в себе ізраїльтяни хотіли не менше, ніж учасники від цієї країни – перемогти. Після здобуття І місця торік у Португалії конкурс поїхав до Тель-Авіва. Ізраїль пообіцяв провести його на найвищому рівні. Втім, цьогорічне “Євробачення” вже ризикує стати чи не найекстремальнішим за всю його історію.

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Зірвати конкурс погрожували бойовики із Сектору Гази. По Ізраїлю випустили кілька сотень ракет, але до місць проведення вони не долетіли. Утім, сталося це саме тоді, коли почали приїздити офіційні делегації країн-учасниць. Зрештою вогонь припинили.

“Перше очікування – це безпека. Бо ми бачили, яка тут ситуація. Відновилися бойові дії, яких не було з 2014 року. Як відбуватиметься все довкола арени і щодо всіх цих подій – невідомо”, – каже український журналіст Віталій Дехтярьов.

Він зауважив: “Ізраїльська влада запевняє, що ракети сюди не долетять. Ті, хто їх випускає, запевняють, що вони мають вцілити у місце проведення “Євробачення”. Поживемо – побачимо. Поки тут усе спокійно.

Учасники конкурсу провели перші репетиції на арені. Загалом 41 країна. 42-ю мала стати Україна, однак свого представника на “Євробачення” не відправила. Вітчизняних уболівальників у Ізраїлі поки що небагато.

“Перші враження – надзвичайно дорого. Я розумію, що ціни відповідають доходам населенню, але для України ціни кусають і це навіть легко сказано. Піду зараз на пляж, на центральну площу. Відчую колорит, бо ще зарано говорити про враження. Звичайно, це Ізраїль – це тепло, у нас було +6, а тут + 21”, – розповідає турист з України Андрій Погорілий.

“В Ізраїлі я перебуваю уже кілька днів. Привітна країна і люди, добра організація. Є свої відмінності між країнами. Тут були меморіальні дні і здебільшого всі магазини були зачинені, такого у нас, у Латвії, немає. На загал – Ізраїль мені подобається, і тут буде чудове “Євробачення”, – ділиться враженнями представник делегації Латвії Мирослав Кодіс.

Євробачення триватиме близько тижня. Розпочнеться конкурс офіційною церемонією на помаранчевому хіднику в центрі Тель-Авіва. Після цього відбудуться два півфінали. І вже наступної суботи стане відоме ім’я переможця.

Джерело: 5 канал