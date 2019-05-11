Адвокат Трампа назвав прізвище «ворога США» в оточенні Зеленського. Це Лещенко

Адвокат президента США Дональда Трампа і його близький друг Рудольф Джуліані в ефірі Fox News назвав прізвище ворога Америки в оточенні новообраного президента України Володимира Зеленського.

Джуліані пояснив скасування візиту тим, що в команді нового президента є вороги Трампа.

«Джентельмен по імені Лещенко», — додав адвокат Трампа.

Далі він згадав про «комірну книгу» «Партії регіонів», яку раніше опублікував нардеп, нині радник Зеленського, Сергій Лещенко. «Це справа затихла так, як в ньому не було правди», — додав адвокат.





Пізніше Сергій Лещенко в facebook прокоментував висловлювання Джуліані і піддав сумніву їхню правдивість.

«Думаю, все простіше — Джуліані зрозумів, що Луценко його систематично обманював. Луценко 1) бреше що справа Буризмы закрили через Байдена — а його закривав сам Луценко 2) бреше що чорна бухгалтерія сфальсифікована — а є експертизи, що ні в) бреше про те що мене і Ситника засудили за втручання у вибори — а це був адмінсуд за позовом Розенблат і рішення не вступило в законну силу», — написав нардеп.

Відзначимо, що «амбарной книгою Партії регіонів» називають документи, які в травні 2016 року нардеп Сергій Лещенко і генерал СБУ Тріпак передали в Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Вони містять дані про витрати «регіоналів» у другому півріччі 2012 року. В них містяться ряд прізвищ відомих українських політиків. Є там і прізвище колишнього голови передвиборчого штабу президента США Дональда Трампа Пола Манафорта, який отримав за свої послуги понад $30 млн. У серпні минулого року суд США визнав його винним за 8 з 18 пунктів звинувачень у фінансовому шахрайстві.