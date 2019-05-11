Лукашенко заявив, що Білорусь втратила сотні мільйонів доларів через «брудну» російської нафти

Збиток від надходження в Білорусь забрудненої російської нафти, за попередніми даними, склав сотні мільйонів доларів.

«Це величезний збиток, нанесений нафтопроводу, самому обладнання на нафтопроводах і нафтопереробних заводів. І це величезний збиток, який був нанесений країні. Ми недоотримали певну прибуток, валютну виручку, транзит — ми величезні гроші втратили. Це сотні мільйонів доларів», — сказав Лукашенко.

Він зазначив, що точна сума збитку стане відома після перевірки білоруських НПЗ.

Лукашенко заявив, що ще не обговорював компенсацію за постачання «брудної нафти» з президентом РФ Володимиром Путіним, але підкреслив, що той публічно визнавав наявність шкоди.

«Він розуміє, що треба компенсувати шкоду. Який? Фахівці порахують. Думаю, росіяни не повинні це оскаржувати. Що, ми з росіянами підемо судитися з цього питання? Думаю, ми розберемося, хто кому що винен», — сказав він.

«Розхлябаність і розхитаність на території Росії (а це тисячі кілометрів) — і величезна труба була забруднена отруйної нафтою», — зазначив Лукашенко.