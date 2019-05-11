«Я міг загинути ні за що. Просто був наказ», — псковський десантник про «відрядження» в Україну

Російським військовим, яких відправили на Донбас вбивати українців, в якості премії обіцяли додатково заплатити по 50 доларів в день, але в підсумку обдурили.

Так, російський військовий повідомив, що його підрозділу наказали штурмувати село Новосветловку на Луганщині. При цьому він був переконаний, що їх дії на території сусідньої держави офіційні, а правду дізнався вже повернувшись назад в Росію.

«Нам сказали, що нас там не було. Ми заблукали. Ми були на навчаннях і заблукали. І нічого не заплатили. Це було не в наших силах домогтися, щоб заплатили. Потім нас ще й позбавили премії, а це майже 20 тисяч. Тобто ми повинні були отримати 50 доларів в день плюс премія, а не отримали нічого цього», — розповів він.

Десантник також зазначив, що «відрядження» в Україну йому не сподобалася.

«По-перше, не заплатили. По-друге, я на смерть подивився, і якось мені на все життя вистачило. Страшно це, насправді. Мені на той момент тільки 21 рік був… Ні за що я міг загинути. Але це я вже потім зрозумів. Просто був наказ. В результаті ні слави, ні «за Батьківщину», ні грошей», — поскаржився він.