Справу Злочевського буде реанімовано, – Луценко

За словами генерального прокурора Юрія Луценка у ГПУ було три провадження відносно Злочевського.

Прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook розмістила цитату із інтерв’ю Юрія Луценка для “New York Times” у які сказано, що Генпрокуратура наразі пробує реанімувати кримінальну справу відносно екс-міністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського за фактом відмивання доходів, здобутих злочинним шляхом, яку раніше було програно у лондонському суді.

За словами Луценка у ГПУ було три провадження відносно Злочевського:

Перший – ухилення від податків, ст. 212 КК України. Це провадження розслідувалося в ГПУ ще до мого приходу на посаду Генпрокурора.

Другий – справа по відмиванню брудних коштів, ст. 209 КК України, велася до мене в ГПУ.

Третій – розкрадання державних ресурсів, ст. 191 КК України, провадження розслідувалися також в ГПУ ще з 2014 року.

“Провадження за ст. 209 КК України зводилося до того, що пан Злочевський мав рахунки в Британії, які, на думку слідства, не підтверджувалися його доходами. Ця справа ще до мого приходу була програна в Лондонському суді, де Злочевський показав, що на його рахунок ще до початку слідства надійшли кошти за продаж однієї з нафтобаз. На жаль, Генеральна прокуратура тих часів не змогла навести контраргументи, і Лондонський суд закрив справу, до того ж наші лондонські колеги сплатили штрафні санкції суду”, – йдеться у тексті повідомлення.

“Зараз ми пробуємо реанімувати справу, програну в лондонському суді. Як ви знаєте, прокурор Кулик нещодавно висунув підозру пану Злочевському у відмиванні коштів. Ми пробуємо по-новому притягнути його до відповідальності за це”, – додав Луценко.

Слід зазначити, що справа відносно Злочевського стосовно несплати податків була завершена у ГПУ, і Злочевський восени 2016 року у рамках цього провадження сплатив до Держбюджету 180 млн грн податків і штрафних санкцій.

“Згідно українського законодавства, при добровільній сплаті податків кримінальна відповідальність не наступає, а отже провадження було закрите”, – зауважив генпрокурор.

Крім того, справа стосовно розкрадання державних ресурсів була передана до НАБУ, де, згідно заяв керівника САП Назара Холодницького, її закрили через те, що, нібито, детективи НАБУ не зробили жодних слідчих дій.

Також читайте: Біля маєтку екс-міністра Злочевського йде вирубка державного лісу – «Схеми»

Нагадаємо, що Злочевський виїхав з України в кінці 2014 року після того, як отримав статус підозрюваного у незаконному збагаченні в справі, що розслідувалася Генеральною прокуратурою. У січні 2015 року ГПУ оголосила його у розшук. Восени 2016 року з сайту МВС була знята інформаційно-статистична картка про розшук екс-міністра.

Джерело: 5 канал