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Що таке гастрит і через що він виникає

11.05.2019

Хвороба, при якій утворюється запалення оболонок шлунку, може суттєво зіпсувати ваше життя. За статистикою, майже половина українців страждає на різні захворювання шлункового-кишкового тракту.

Гастрит — це захворювання, при якому утворюється запалення оболонок шлунку. Гастрит буває гострим або хронічним, розповів терапевт, кардіолог та дієтолог Філіп Кузьменко.

Якщо коли-небудь у вас було харчове отруєння, то можна сказати що це був гострий гастрит, інфекційної природи. Близько 80% людей хоча б раз у житті відчувають епізодичний прояв гастриту. Гастрит невиліковний, тож ті, хто з ним вже зіткнувся, мають усе життя слідкувати за своїм раціоном харчування.

Хронічний гастрит пов’язаний з тривалим запаленням, яке може тривати роками. Якщо його не лікувати, то в захисній оболонці можуть з’явитись проломи (ерозії або навіть виразки). У свою чергу це може призвести до кровотечі, анемії та навіть раку шлунка.

Причини гастриту

Часто гастрит спричиняє мікроорганізм Helicobacter pylori (H. pylori), який після того, як опиняється у слизовій шлунку, спричиняє розвиток запального інфільтрату (скупчення у тканинах лімфи і таких компонентів крові, як нейтрофіли).

Однак є ще інші фактори, через які виникає гастрит: зловживання газованими та алкогольними напоями, куріння, вживання ліків (зокрема,  антибіотиків), потрапляння жовчі у шлунок, зловживання жирною, смаженою та гарячою їжею, солодощами.

Також гастрит може утворитись через стрес, дієти, послаблений імунітет та генетичну схильність до захворювань шлунково-кишкового тракту.

Фактори ризику

  • Вживання алкоголю
  • Регулярне застосування нестероїдних протизапальних засобів (аспірин, ібупрофен і т.д)
  • Вік. З роками захисна оболонка стоншується
  • Куріння.
  • Стрес.

    • Симптоми гастриту

    Відчуття розпирання, тяжкості у верхній частині живота, відразу або через 40 хвилин після їди. У разі ерозивного гастриту можуть бути ознаки кровотечі – чорний кал, що нагадує смолу, а також блювота кров’ю або масами, що нагадують кавову гущу.

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    Гастри – симптоми
    – відчуття важкості або дискомфорту у животі;
    – зниження та погіршення апетиту;
    – нудота та здуття;
    – блювання;
    – зниження працездатності;
    – біль у ділянці шлунку;
    – відрижка та неприємний присмак у роті;
    – печія;
    – діарея.

    Якщо ви помітили, що у вас є певні симптоми – необхідно терміново звернутись до лікаря, щоб захворювання не загострилось.

     

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