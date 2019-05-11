Що таке гастрит і через що він виникає

Хвороба, при якій утворюється запалення оболонок шлунку, може суттєво зіпсувати ваше життя. За статистикою, майже половина українців страждає на різні захворювання шлункового-кишкового тракту.
Гастрит — це захворювання, при якому утворюється запалення оболонок шлунку. Гастрит буває гострим або хронічним, розповів терапевт, кардіолог та дієтолог Філіп Кузьменко.
Якщо коли-небудь у вас було харчове отруєння, то можна сказати що це був гострий гастрит, інфекційної природи. Близько 80% людей хоча б раз у житті відчувають епізодичний прояв гастриту. Гастрит невиліковний, тож ті, хто з ним вже зіткнувся, мають усе життя слідкувати за своїм раціоном харчування.
Хронічний гастрит пов’язаний з тривалим запаленням, яке може тривати роками. Якщо його не лікувати, то в захисній оболонці можуть з’явитись проломи (ерозії або навіть виразки). У свою чергу це може призвести до кровотечі, анемії та навіть раку шлунка.
Причини гастриту
Часто гастрит спричиняє мікроорганізм Helicobacter pylori (H. pylori), який після того, як опиняється у слизовій шлунку, спричиняє розвиток запального інфільтрату (скупчення у тканинах лімфи і таких компонентів крові, як нейтрофіли).
Однак є ще інші фактори, через які виникає гастрит: зловживання газованими та алкогольними напоями, куріння, вживання ліків (зокрема, антибіотиків), потрапляння жовчі у шлунок, зловживання жирною, смаженою та гарячою їжею, солодощами.
Також гастрит може утворитись через стрес, дієти, послаблений імунітет та генетичну схильність до захворювань шлунково-кишкового тракту.
Фактори ризику
Симптоми гастриту
Відчуття розпирання, тяжкості у верхній частині живота, відразу або через 40 хвилин після їди. У разі ерозивного гастриту можуть бути ознаки кровотечі – чорний кал, що нагадує смолу, а також блювота кров’ю або масами, що нагадують кавову гущу.
Гастри – симптоми
– відчуття важкості або дискомфорту у животі;
– зниження та погіршення апетиту;
– нудота та здуття;
– блювання;
– зниження працездатності;
– біль у ділянці шлунку;
– відрижка та неприємний присмак у роті;
– печія;
– діарея.
Якщо ви помітили, що у вас є певні симптоми – необхідно терміново звернутись до лікаря, щоб захворювання не загострилось.