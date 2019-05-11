На пляжі в районі Бердянська море винесло мертвих дельфінів

Одного мертвого дельфіна море винесло на берег на пляжі АКЗ (АКЗ — мікрорайон, збудований навколо заводу «Азовкабель», звідси абревіатура).
Залишки ще одного морського ссавця знайшли на пляжі в бердянському районі Верхова.
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Цього дельфіна добряче пошарпало море, його тіло понівечене до неузнавамости, деякі з авторів постів у Facebook навіть припустили, що це не дельфін, а катран — чорноморська акула. Однак хвіст загиблої тварини і будова черепа говорить про те, що це все ж дельфін.
В останні роки дельфінів у водах Азовського моря біля берегів Бердянська стало більше, але почастішали і , коли місцеві жителі знаходять на березі мертвих дельфінів.
Як повідомляв портал «Навколо світу. Україна», вчені розшифрували мова амазонських річкових дельфінів.
За матеріалами Depo. Запоріжжя
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