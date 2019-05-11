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Служив у Генштабі: в мережі назвали ім’я військового, який загинув у страшній аварії в Києві

11.05.2019

У мережі з’явилося фото військовослужбовця, загиблого в ДТП на Кільцевій дорозі в Києві 10 травня 2019 року.

За інформацією місцевого видання Рівне Вечірнє, він пізнаний як Богдан Авраменко, співробітник одного з підрозділів Генштабу ЗСУ. Він повертався на батьківщину з зони проведення Операції об’єднаних сил.

 

Авраменко Богдан

На даний момент не відомо, чи був Богдан за кермом авто, або пасажиром ВАЗ.

Побратим загиблого Валерій Гавшук у Facebook назвав його «хорошим другом, якого і просто чудовим позитивною людиною, якого любили і поважали рідні і товариші по службі».

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