Транзит нафти до ЄС відновила «Укртранснафта»

Через «забруднену» нафту, яку поставляла Російська Федерація» до Білорусі було тимчасово припинено транзит нафти до ЄС. Україна обіцяла, що відновить транзит нафтопроводом «Дружба» лише після того, як буде впевнена, що нафта відповідає всім якісним показникам.

Сьогодні «Укртранснафта» повідомила про відновлення транзиту нафти до Європейського Союзу.

Про це йдеться в повідомленні прес-служба компанії у Facebook.

«Сьогодні, 11 травня, 14:35 АП «Укртранснафта» відновила транзит нафти європейським споживачам магістральним нафтопроводом «Дружба», — повідомили у компанії.

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Нагадаємо, що Україна проводила переговори з Росією щодо звільнення щонайменше однієї гілки трубопроводу «Дружба» від забрудненої нафти для того, аби відновити її транзит до ЄС.

21 квітня у Білорусі повідомляли, що нафта, яку туди постачає Росія, має високий вміст хлорорганічних сполук, які можуть пошкодити обладнання НПЗ.

22 квітня Білорусь обмежила експорт нафтопродуктів до інших країн. Частка білоруського палива на українському ринку складає близько 33%.

23 квітня стало відомо, що російська низькоякісна нафта надійшла до Польщі та України.

Згодом стало відомо, що Польща та Німеччина відмовилися від низькоякісної російської нафти, яку купують через нафтопровід «Дружба».

25 квітня компанія «Укртранснафта» припинила транзит російської нафти по магістральному нафтопроводу «Дружба», який проходить через територію Білорусі. Про відмову від купівлі Нафти повідомили й у Словаччині.

Збитки від отримання неякісної нафти з Росії у Білорусі оцінили у 100 мільйонів доларів.

Російське Міненерго повідомило, що очікує на швидке та конструктивне розв’язання ситуації з постачанням неякісної нафти. Згодом у Росії повідомили, що хтось навмисне забруднив нафту.

30 квітня Білорусь повністю припинила постачання нафти трубопроводом «Дружба» через наявність у ньому забрудненої нафти.

2 травня у Білорусі повідомили, що почали отримувати незабруднену нафту з Росії. 6 травня Укртранснафта повідомила, що незабруднена російська нафта дійшла до України і що наразі Україна готова відновити її транзит до ЄС.

Джерело: Громадське телебачення