Новації у смартфоні Huawei Y9 Prime 2019

І це майже копія P Smart Z.

Смартфон Huawei P Smart Z був представлений три дні тому. Він став першим апаратом компанії з висувною фронтальною камерою.

Тепер же на сайті виробника, тільки тепер на китайському, точно так же без шуму з’явилася і модель Y9 Prime 2019, яка дуже схожа на P Smart Z, але все ж має кілька відмінностей.

Апарати абсолютно ідентичні зовні і за своїми габаритами, у них однакові колірні варіанти. Дисплей у Y9 Prime 2019 такий же – 6,6 дюйма роздільною здатністю Full HD +. Оперативної пам’яті також 4 ГБ, а ось флеш-пам’яті може бути як 64, так і 128 ГБ — другий варіант для Huawei P Smart Z недоступний. Незмінною залишилася ємність акумулятора (4000 мА · год), на місці і порт USB-C.

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А ось основна камера трохи змінилася. До двох датчиків дозволом 16 і 2 Мп, які є й у P Smart Z, додався ще один роздільною здатністю 8 Мп, поєднаний з надширококутною камерою. А ще у Y9 Prime 2019 відсутня NFC, що явно вказує на орієнтованість апарату на китайський ринок.

Джерело: ВСВІТІ