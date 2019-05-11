Райлікарню на Львівщині зобов’язали виплатити майже мільйон гривень за смертельну помилку лікаря

Міськрайсуд Стрия Львівської області прийняв рішення стягнути зі Стрийської центральної районної лікарні компенсацію родичам пацієнта, який помер через недбалість лікаря-травматолога Олександра Р.

Згідно з судовими документами, вранці 1 грудня 2016 року в приймальне відділення лікарні звернувся 62-річний місцевий житель з скаргами на болі в правому плечовому суглобі. Його направили в гіпсову кімнату травматологічного відділення, де він був оглянутий лікарем-травматологом Олександром Р. Діагноз — звичайний вивих правого плечового суглоба. Лікар приймає рішення вправити вивих із застосуванням місцевої анестезії, використовуючи для цього препарат «Лонгокаин». Після введення препарату травматолог почав накладати гіпсову пов’язку, і в цей момент пацієнтові стало погано — виникла затримка дихання, почалися судоми, обличчя набрякло і набуло синюшний відтінок, пульс став слабким. Лікар вирішує перевести хворого у відділення реанімації, хоча реанімаційні заходи необхідно було починати негайно. Вже в реанімації був поставлений основний діагноз — анафілактичний шок на місцевий анестетик. У хворого настала мозкова кома, через два тижні він помер…

В ході розслідування лікар був звинувачений в неналежному виконанні своїх обов’язків: він не зробив рентген пацієнтові, не узяв аналізи, щоб виявити алергію організму на «Лонгокаин», не відразу ввів спеціальний препарат, щоб допомогти хворому, не усунув порушення важливих функцій організму — дихання і кровообігу.

В судовому засіданні травматолог свою провину не визнав. Мовляв, коли пацієнт поступив, йому було запропоновано анестезія за допомогою «Лонгокаина», на що той погодився. Письмової згоди не брав, оскільки планував зробити це вже після надання медичної допомоги. До того ж хворий запевняв, що у нього немає алергічної реакції на ліки. Коли пацієнту стало погано, лікар одразу запідозрив анафілактичний шок. Але не був впевнений у наявності спеціального препарату для надання допомоги в таких випадках, тому разом з санітаркою вони на каталці пацієнта перевезли в реанімацію.

На медичній нараді травматолога було оголошено догану, після чого він звільнився. У суді лікар висловив співчуття родичам померлого, заявив, що не знімає з себе повної відповідальності, але підкреслює, що смерть настала не з його вини. Тим не менш суд визнав Олександра Р. винним у вчиненні кримінального правопорушення і призначив йому покарання у вигляді одного року позбавлення волі. Однак на підставі Закону «Про амністію» та враховуючи наявність третьої групи інвалідності лікар був звільнений від відбуття покарання. А Стрийська райлікарня, згідно з рішенням суду, повинна виплатити родичам померлого пацієнта понад 850 тисяч гривень в якості компенсації завданої матеріальної та моральної шкоди.