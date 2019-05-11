Укрзалізниця скасувала поїзди до Москви з двох міст

Компанія «Укрзалізниця» скасує причіпні вагони до Москви в поїздах з Ковеля і Жмеринки, щоб звільнити вагони для внутрішніх перевезень.

Крім того, припиняє курсування поїзд Жмеринка-Москва, залишаючи причіпні вагони з Хмельницького до Львівського поїзда з причини низького пасажиропотоку.

Поїзд ХмельницкийЖмеринка-Москва, тепер буде складатися з причіпних вагонів Хмельницький-Москва до поїзда №74 Львів-Москва. Причеплення вагонів буде проходить у Хмельницькому, з-за чого поїзд №74 змінює графік і відправлятиметься зі Львова о 14:40 замість 10:00, прибуватиме до Києва о 00:41 замість 19:35, а прибуватиме до Москви — о 14:30 замість 10:41.

У зворотному напрямку: виїзд з Москви в 17:42, з Києва — 7:12, з Хмельницького у 13:40 з прибуттям до Львова о 17:57.

Зазначимо, що за 2018 року маршрут «Ковель-Москва» відзначився наповненістю пасажирів на 80%. При цьому прибуток склала 30 млн грн. При цьому з 31 березня поїзд № 78/73, 74/73 сполученням «Львів — Ковель – Москва», який їздив щодня, тепер курсуватиме тільки по непарних числах місяця. В УЗ пояснили, що оптимізація залізничного сполучення з РФ пов’язана з падінням пасажиропотоку.

З 5 лютого рідше вже почали ходити поїзда № 24/23 «Одеса – Москва» та № 56/55 «Хмельницький – Москва» з групою вагонів «Москва – Жмеринка». Крім того, в 2018 році вже були скасовані прямі поїзди та причіпні вагони, які курсували в Росію з Івано-Франківська, Чернівців, Кременчука та Чернігова.