На Волині захопили будинок священика УПЦ

У селі Скобелка Горохівського району Волинської області настоятеля громади УПЦ і його сім’ю намагаються виселити з будинку.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава прес-служби єпархії УПЦ Волинській області Олег Точинский.

За його словами, прихильники ПЦУ, які вже захопили в Скобелці храм УПЦ, проігнорувавши відмова громади переходити в нову церковну структуру. Тепер вони зайнялися житловим будинком священнослужителя.

«У Скобелці прихильники УПЦ КП / ПЦУ заблокували будинок священика УПЦ, який знаходиться на території захопленого раніше храму. Не маючи жодних судових рішень, активісти вимагають від священика з родиною залишити будинок. Просто зараз вони не впускають всередину наших людей. Не виключено рейдерське захоплення приміщення!» — йдеться в повідомленні.