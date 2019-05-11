До звільнення Йованович долучився Джуліані, – Аслунд

Минулого тижня стало відомо про відставку посла США в Україні Марі Йованович. Було багато версій, чому відбулася ця відставка, хоч у Білому Домі запевняли, що це лише планова ротація. Однак, деякі політологи, експерти й аналітики говорять про те, що Марі Йованович стала жертвою інтриг деяких американських політиків.

Видання «Голос Америки» пише про те, що аналітик американського центру Атлантична рада Андерс Аслунд виступив з різкою критикою дій Руді Джуліані стосовно України. Зокрема, за словами Аслунда, юрист президента США долучився до звільнення посла США до України Марі Йованович.

“Руді Джуліані через різні інтриги домагався звільнення в Україні зразкового посла Марі Йованович за два тижні, що просто обурює”, – заявив Аслунд в коментарі журналістці української служби “Голосу Амерки” Тетяні Ворожко.

Він також наголосив на тому, що Джуліані не обіймає державної посади в США, а є приватним юристом.

“Руді Джуліані є приватним юристом Дональда Трампа. У нього немає жодної офіційної посади, – говорить аналітик. – Руді Джуліані ніколи не зміг би пройти будь-яке схвалення в Конгресі через своїх міжнародних клієнтів, яких він відмовляється назвати”, – стверджує він.

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Серед клієнтів Джуліані Аслунд назвав мера Харкова Геннадія Кернеса. Аслунд також назвав абсурдними звинувачення проти колишнього віце-президента Джо Байдена, діяльність якого привернула увагу Джуліані.

“Єдиним моментом є те, що віце-президент Байден цілком у згоді із міжнародним консенсусом, домагався звільнення генерального прокурора Віктора Шокіна, який загалом сприймається як повністю корумпований, а під час перебування на посаді Генеральний прокурор не проводив жодного серйозного розслідування чи переслідування”, – заявив Аслунд, наголосивши, що теперішній генеральний прокурор Луценко пішов тим саме шляхом.

Аслунд закликав новообраного українського президента Володимира Зеленського не зустрічатись з Джуліані.

Як повідомляв “Голос Америки”, Джуліані скасував свій візит до Києва під шквалом критики.

Джерело: Голос Америки