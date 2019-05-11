У Львівській області сталася ДТП за участю співробітника СБУ

У Львівській області сталося ДТП, в якому постраждав співробітник місцевого управління Служби безпеки України.

Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

Пригода сталася у місті Новий Розділ. Автомобіль “ВАЗ”, під керуванням місцевого мешканця 1992 року народження, виїхав на зустрічну смугу де зіткнувся з автомобілем Mercedes, під керівництвом співробітника СБ.

В результаті зіткнення водій ВАЗ загинув.

Територіальним управління ДБР розпочато досудове розслідування за ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху).