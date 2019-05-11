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В аеропорту «Київ» і в супермаркетах шукають вибухівку

11.05.2019

Сьогодні на електронну пошту СБУ надійшла інформація про замінування в Києві аеропорту «Київ» і ряду супермаркетів.

Про це журналісту УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.

«Сьогодні на електронну пошту СБУ надійшло повідомлення про замінування в Києві аеропорту «Жуляни» і ряду супермаркетів. Також, на місці працюють вибохотехникы, кінологи та слідчо-оперативна група, людей евакуювали», — сказали в прес-службі.

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