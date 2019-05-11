З початку року з боржників стягнуто 1,8 млрд гривень аліментів

З початку року держвиконавці вже стягнули 1,8 млрд грн аліментів, заявила заступник Міністра юстиції з питань виконавчої служби Світлана Глущенко.

“З початку року держвиконавці вже стягнули 1,8 млрд грн аліментів, на 598 млн грн більше, ніж за аналогічний період 2018 року. Тоді було стягнуто 1,2 млрд грн”, – зазначила заступник міністра.

Вона додала, що лише державні виконавці захистили економічні права понад 356 000 українських дітей з початку цього року, з них більше 50 000 дітей у Дніпропетровській області, понад 24 000 в Донецькій області, майже 23 000 в Запорізькій і Київській областях.