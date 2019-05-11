Активність протестів “Жовтих жилетів” значно знизилася

Найбільші протести “жовтих жилетів” заплановані 11 травня у французьких містах Нант і Ліон. Рух прагне активізувати масові акції після рекордно низького рівня явки минулими вихідними.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на Le Parisien.

26-ті поспіль вихідні дні демонстрацій відбуваються лише за два тижні до критичних виборів до Європейського парламенту цього місяця.

Проте майже через шість місяців після початку руху підтримка “жовтих жилетів” знижується. Демонстрації минулого тижня притягнули менше 19 тис. людей по всій країні, за даними французького міністерства внутрішніх справ, і 40 291 особу, за даними протестувальників.

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В обох випадках це були найменші цифри від початку руху.

“Жовті жилети” сподіваються, що, проводячи великі мітинги в інших великих містах, вони будуть приваблювати прихильників, які не мають часу, ресурсів або схильності до поїздок до Парижа щовихідних.

Близько 1100 людей вказали у Facebook, що вони відвідають мітинги в Парижі.

Джерело: Європейська правда