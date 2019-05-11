Єпіфаній розповів подробиці зустрічі із Зеленським

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній розповів, що на зустрічі з обраним президентом Володимиром Зеленським говорив про те, як буде побудовано майбутнє церкви і держави. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

«З новообраним президентом Володимиром Зеленським ми мали першу зустріч. На ній говорили про те, як держава і церква будуть спільно розвивати своє майбутнє», — пояснив Епіфаній.

При цьому митрополит додав, що новообраний президент залишив про себе позитивні враження.

«Вірю, що наша перша зустріч стане основою для подальшої співпраці між церквою і державою. Адже церква дійсно є духовним фундаментом нашої Української держави, особливо в цей важкий для України час — час війни. Також ми обговорили теми боротьби з корупцією та бідністю», — резюмував він.