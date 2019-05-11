Справа про замах на патріарха Філарета: зловмисник відбувся невеликим штрафом

Шевченківський районний суд Києва визнав винним Михайла Возняка – директора Благодійного фонду “Християнська родина”, колишнього заштатного єпископа Севастіана – в нанесенні умисне легкого тілесного ушкодження (ч. 1 ст. 125 КК України) і оштрафував його на 850 грн.

Ідеться про невдалий напад на резиденцію тодішнього предстоятеля УПЦ Київського патріархату Філарета 25 травня 2018 року.

Згідно з матеріалами суду, того дня приблизно о 19 годині 30 хвилин Михайло Возняк – намісник монастиря “Всіх святих м. Києва”, – увійшов до приміщення Київської патріархії, що на вул. Пушкінська, 36 у Києві. Йому назустріч по коридору вийшла економка патріархії черниця Варвара (в миру – Надія Шульгач), обличчя якої колишній єпископ розпилив сльозогінний газ, після чого зник з місця вчинення злочину.

У суді обвинувачений повністю визнав себе винним. Возняк розповів, що того дня нібито приніс книги для владики. У коридорі приміщення церкви він зустрів монахиню Варвару. Остання, побачивши його, стала кричати щодо його неприпустимого перебування в цьому приміщенні. Колишній єпископ дістав із сумки аерозольний балончик зі сльозогінним газом “Перець” та розпилив в обличчя монахині.

“Згідно висновку експерта №1185/Е від 17 липня 2018 року ,отриманий ОСОБА_4 (економкою Варварою – ред.) хімічний опік першого ступеню кон’юктиви обох очей відноситься до легкого тілесного ушкодження ,так як відновлення анатомічної цілісності травмованих ділянок у звичайному клінічному перебігу спостерігається у термін до 6 діб (за критерієм тривалості розладу здоров’я)”, – сказано в рішенні суду.

“У скоєному щиросердно кається. Звертався також з письмовими вибаченнями щодо своїх злочинних дій до потерпілої”, – сказано в ідеться у вироку щодо Возняка.

При обранні міри покарання обвинуваченому суд врахував його щиросердне каяття та участь в антитерористичній операції на території Донецької області.

Крім штрафу, суд стягнув з Михайла Возняка 1029,80 грн. на користь держави витрат на залучення експертів.