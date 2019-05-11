В особняку під Києвом відключили електрику, щоб вкрасти годинник за 1,2 млн

Ірпінським відділом Києво-Святошинського місцевої прокуратури Київської області повідомлено про підозру 23-річному чоловікові у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, тобто в таємному викраденні чужого майна (крадіжка), поєднаному з проникненням в житло, вчинене в особливо великих розмірах.

Правоохоронці встановили, що 5 травня поточного року, підозрюваний, знеструмивши будинок в с. Романівка Київської області, проник в оселю, де з спальні таємно викрав два годинника вартістю понад 1,2 мільйона гривень та мобільні телефони.

Працівники поліції затримали зловмисника в порядку ст. 208 КПК України.

В даний час, підозрюваному обрано запобіжний захід утримання під вартою.

Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 12 років з конфіскацією майна.