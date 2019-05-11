Повінь – зміна системи

Menu
Close

Найкращі аеропорти та авіакомпанії світу

11.05.2019

Українські аеропорти і авіакомпанії не потрапили в рейтинг найбільш комфортних для пасажирів

Компанія AirHelp, що спеціалізується на захисті прав авіапасажирів, склала рейтинг найкращих аеропортів і авіакомпаній за підсумками 2018 року.

У топ-5 кращих аеропортів за рівнем обслуговування пасажирів увійшли:

  • Міжнародний аеропорт Хамад (Доха, Катар)
  • Міжнародний аеропорт Токіо (Японія)
  • Міжнародний аеропорт Елефтеріос Венізелос (Афіни, Греція)
  • Міжнародний аеропорт Афонсу Пена (Курітіба, Бразилія)
  • Гданський аеропорт ім. Леха Валенси (Польща).

    • Всього в рейтингу – 132 повітряних гавані. Українських серед них немає. Відзначимо, що на 6-му рядку розмістився московський аеропорт Шереметьєво.

    Всі пішли на злет. Регіональні аеропорти зростають швидше за Бориспіль

    У топ-5 кращих авіакомпаній за рівнем обслуговування пасажирів увійшли:

  • Qatar Airways
  • American Airlines
  • Aeromexico
  • SAS Scandinavian Airlines
  • Qantas

    • Всього в рейтингу – 72 перевізника, українські в їх число також не потрапили. У той же час, популярні лоукостери, що працюють в Україні зайняли такі місця:

  • Wizz Air
  • Pegasus Airlines
  • Ryanair

    • Рейтинг аеропортів і авіакомпаній був розрахований на основі трьох факторів: своєчасність роботи, якість обслуговування, а також наявність пунктів харчування і магазинів для аеропортів, і швидкість реагування на претензії – для авіакомпаній. Дані AirHelp отримала з власної бази даних, а також з 40 тис. опитувань пасажирів, зібраних в 40 країнах протягом 2018 року, і від кількох комерційних організацій.

    AirHelp – провідна світова компанія із захисту прав авіапасажирів, яка допомагає мандрівникам домагатися виплати компенсації, яка їм належить за зірваний рейс. Компанія працює в 30 країнах і за останні 6 років допомогла більш ніж 10 млн мандрівників.

    Джерело: НВ Бізнес

    Читайте також:   Силовики 35 разів за добу порушили режим перемир'я, заявили в ДНР
     

    Залишити відповідь

    Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *