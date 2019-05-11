Найкращі аеропорти та авіакомпанії світу

Українські аеропорти і авіакомпанії не потрапили в рейтинг найбільш комфортних для пасажирів

Компанія AirHelp, що спеціалізується на захисті прав авіапасажирів, склала рейтинг найкращих аеропортів і авіакомпаній за підсумками 2018 року.

У топ-5 кращих аеропортів за рівнем обслуговування пасажирів увійшли:

Міжнародний аеропорт Хамад (Доха, Катар)

Міжнародний аеропорт Токіо (Японія)

Міжнародний аеропорт Елефтеріос Венізелос (Афіни, Греція)

Міжнародний аеропорт Афонсу Пена (Курітіба, Бразилія)

Гданський аеропорт ім. Леха Валенси (Польща).

Всього в рейтингу – 132 повітряних гавані. Українських серед них немає. Відзначимо, що на 6-му рядку розмістився московський аеропорт Шереметьєво.

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У топ-5 кращих авіакомпаній за рівнем обслуговування пасажирів увійшли:

Qatar Airways

American Airlines

Aeromexico

SAS Scandinavian Airlines

Qantas

Всього в рейтингу – 72 перевізника, українські в їх число також не потрапили. У той же час, популярні лоукостери, що працюють в Україні зайняли такі місця:

Wizz Air

Pegasus Airlines

Ryanair

Рейтинг аеропортів і авіакомпаній був розрахований на основі трьох факторів: своєчасність роботи, якість обслуговування, а також наявність пунктів харчування і магазинів для аеропортів, і швидкість реагування на претензії – для авіакомпаній. Дані AirHelp отримала з власної бази даних, а також з 40 тис. опитувань пасажирів, зібраних в 40 країнах протягом 2018 року, і від кількох комерційних організацій.

AirHelp – провідна світова компанія із захисту прав авіапасажирів, яка допомагає мандрівникам домагатися виплати компенсації, яка їм належить за зірваний рейс. Компанія працює в 30 країнах і за останні 6 років допомогла більш ніж 10 млн мандрівників.

Джерело: НВ Бізнес