Стало відомо, де прокурори провели допит Порошенко

Чинний президент України Петро Порошенко не приходив на допит в Генпрокуратуру, але на питання слідства відповів.

Про це розповів начальник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

Зазначається, що зустріч пройшла в Адміністрації президента в суботу, 11 травня.

Горбатюк зазначив, що Порошенко підписав протокол допиту по справах про злочини проти евромайдановцев, який не підписував з листопада 2016 року.

«Так, підписав. Вчора», — додав він.

Крім того, за його словами, пройшов додатковий допит Порошенко у справах Майдану.

Нагадаємо, що 10 травня ГПУ допитала главу держави Петра Порошенкопо справі про загиблих на Майдані.