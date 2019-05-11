Стало відомо, де прокурори провели допит Порошенко

Чинний президент України Петро Порошенко не приходив на допит в Генпрокуратуру, але на питання слідства відповів.
Про це розповів начальник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.
Зазначається, що зустріч пройшла в Адміністрації президента в суботу, 11 травня.
Горбатюк зазначив, що Порошенко підписав протокол допиту по справах про злочини проти евромайдановцев, який не підписував з листопада 2016 року.
«Так, підписав. Вчора», — додав він.
Крім того, за його словами, пройшов додатковий допит Порошенко у справах Майдану.
Нагадаємо, що 10 травня ГПУ допитала главу держави Петра Порошенкопо справі про загиблих на Майдані.