У Чернігові співробітники СБУ припинили діяльність нарколабораторії

Намагаючись знищити докази, зловмисники підпалили приміщення, де відбувалося виготовлення наркотиків

Як встановили оперативники спецслужби, двоє мешканців обласного центру організували нарколабораторію в одному з приватних гаражних приміщень. За інформацією СБУ, щомісяця наркоділки виготовляли понад 2 кг психотропів, «прибуток» від реалізації яких становила близько 300 тис. гривень.

«Зловмисники збували «товар» через розгалужену мережу дилерів, наркотики можна було замовити на одному із веб-ресурсів мережі Інтернет», — розповіли в спецслужбі.

Повідомляється, що двох організаторів наркобізнесу затримали під час підготовки до реалізації чергової партії психотропів. В СБУ зазначили, що намагаючись знищити докази своєї протиправної діяльності, зловмисники підпалили приміщення, де відбувалося виготовлення наркотиків.

Під час проведення обшуків правоохоронці вилучили майже 1 кг амфетаміну, а також хімічні сполуки та обладнання для його виготовлення. Вилучені предмети та речовини направили на експертизу.

В рамках відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 307 КК України тривають слідчо-оперативні дії. Вирішується питання про обрання фігурантам справи запобіжного заходу і оголошення про підозру у скоєнні злочину.