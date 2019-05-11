В Одеській області потяг на смерть збив пенсіонерку

Жінка переходила через залізничні колії у невстановленому місці

Трагедія сталася сьогодні, 11 травня, близько 9 ранку. Слідчо-оперативна група, яка працювала на місці події, встановила, що потерпіла переходила через залізничні колії у невстановленому місці і при наближенні поїзда не зреагувала на його сигнал.

Поліцейські встановлюють обставини трагедії. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.