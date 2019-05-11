У Львові двоє неповонолітніх пограбували 10-річного хлопчика

10 травня у поліцію звернувся 52-річний львів’янін зі заявою про те, що у його 10-річного сина невідомі відібрали велосипед.

За даними відділу комунікації поліції Львівщина, попередньо, вартість збитків оцінили у розмірі 4000 гривень.

Правоохоронці знайшли порушників – двох львів’ян, віком 14 та 16 років, які відібрали велосипед у дитини та втекли з місця події.

Крадене також було при них, велосипед вилучили поліцейські.

За вчинення грабежу, за ч. 2 ст. 186 ККУ двом підліткам загрожує ув’язнена язнення до 6 років.

Досудове розслідування триває.