9 травня увійде в історію як день початку Третьої світової війни, – Климовський

Дуже символічно, що саме вранці 9 травня 2019 року Росія почала нову війну в Сирії, яка, ймовірно, стане прологом до великої війни. Історики в майбутньому уточнять, як все це правильніше назвати, але процес запущений і його вже складно відіграти назад.

В той самий день, коли по Нижньому Тагилу виряджені червоноармійці возили в клітці вирядженого полоненого німця з собакою, в Сирії на півдні Ідліб ряженное воїнство Асада з іранськими найманцями і «радниками» з РФ за підтримки її ВКЗ приступило до так би мовити до «наземної частини» військової операції, розпочатої 30 квітня. Яку назву носить вона – теж коли-небудь стане відомо.

З 30 квітня авіація РФ і афілійованого з нею режиму Асада почала методично «прасувати» південно-західну частину Ідліб і прилеглих до неї районів мухафазу Хама і Латакія, які з 2011 р. контролюють повстанці. Ця територія піддавалася настільки масованим бомбардуванням, ракетним ударам і обстрілам з звичайної артилерії, що не було сумнівів: за ними піде наступ для її захоплення. Примітно, операція почалася в день офіційної публікації результатів президентських виборів в Україні. Збіг це чи ні, поки що можна вибирати будь-який з цих двох варіантів, але слід врахувати, що дата публікації була всім давно відома.

Бомбардування Ідліб мали місце і до 30 квітня, але вони ніколи не були настільки сконцентрованими і масштабними. Більш того, в кінці 20-х чисел квітня небо над Идлибом стала контролювати військова авіація Туреччини і повітряно-космічні сили (ВКЗ) Росії перестали втручатися в глиб його. Після 30 квітня ВКС РФ стали бомбити тільки населені пункти Ідліб, розташовані не далі 15 км від лінії фронту. У повідомленнях російських ЗМІ за замовчуванням прийнято вважати, що жоден цивільний при таких нападів не постраждав. «Розумні» російські бомби і снаряди ще з Другої світової війни вражають виключно фашистів з терористами, і пролітають повз жінок і дітей.

Між 30 квітня і 9 травня відбулося і ще одна зміна, крім появи в небі Ідліб турецької авіації. Турецька артилерія 4 і 5 травня масштабно обстріляла позиції військ Асада (офіційне ім’я – Сирійська арабська армія (САА) у смузі шириною від 5 до 12 км, яка номінально вважається підконтрольною афринским курдам. Більш того, турецька армія разом із союзною Національної визвольної армії (НВА), раннє називалася Сирійської визвольної армії, зайняла три населених пункти в цій зоні, в чому можна було підозрювати початок наступу на Алеппо. Але 6 травня обидві армії з них чомусь пішли без бою. Втім, у наступні дні НОА обстрілювала Алеппо і сусіднє місто Захру, що має стратегічне значення, так як він поділяє Ідліб і контрольований турками Афрін. Взяття Захри дозволило б перекидати по прямому шосе війська з Туреччини на південь Ідліб, де з 9 травня і почалося вторгнення САА і РФ.

За 9 і 10 травня САА вдалося просунутися на 7 км вглиб Ідліб і зайняти в ньому чотири населених пункти, але до вечора 10 травня НОА та інші повстанські загони повернули один з них. ЗМІ Асада сурмлять про військові успіхи і будують грандіозні плани, але ЗМІ РФ подають інформацію більш стримано, так як вторгнення зустріло опір більш сильне, ніж чекали в Москві.

У російському Генштабі побоюються трьох речей. По-перових, що наступ САА вже загрузла і може взагалі провалитися. По-друге, Москві не зрозуміла до кінця позиція Анкари. По-третє, Москва також напевно не знає, як поведуть себе США і НАТО, якщо Туреччина почне масштабний наступ проти Асада і де чекати його головний удар.

Єдине, що менше всього хвилює Кремль – це думка ООН, на яке РФ звично накладає «вето». На засіданні Радбезу ООН 10 травня вона відразу наклала без розмов «вето» на пропозицію Бельгії, Німеччини і Кувейту обговорити всього лише гуманітарну ситуацію в Ідлібі, створену вторгненням САА і ВКС РФ. У Москви тепер одна відмазка – всі організації, які воюють з нею в Сирії, вона оголошує терористами, всупереч тому, що жодна з них нічого не підірвала і нікого не вбила на території РФ. Список таких сирійських організацій, заборонених у РФ, росте прямо з космічною швидкістю і уже не обмежується лише одним «Комітетом визволення Шама».

Але, – у всіх свої терористи. Для Туреччини – це Курдська робоча партія і пов’язані з нею інші структури. Причому давно, а не з 9 травня 2019 р. і Туреччина має всі аналогічні підстави для настання на Алеппо або на Манбидж. До того ж, игиловцы для неї теж терористи, а Башар Асад – просто головоріз, не гідний навіть звання терориста. На підконтрольній Асаду території ИГИЛ є, і Туреччина теж може почати бомбити своїх терористів по всій Сирії, як це робить РФ в Ідлібі. В прикордонний з Сирією Хатай 10 травня недвозначно прибув з інспекцією міністр оборони Туреччини Хулуси Акар в супроводі начальника Генштабу і командувача її сухопутними військами. Ця інспекція виглядає як питання: говорите в околицях терористів немає, а якщо ми зайдемо і знайдемо їх?

Якщо турецька армія увійде в прибережну Латакію, то через 2-3 дні вона закриє в ній росіян в Тартусі і Хмейиме і ввічливо попросить їх ці бази не залишати, щоб уникнути непотрібних непорозумінь. САА буде відрізана від постачання і разом Асадом залишиться наодинці з любимим їм народом. Після цього НОА незабаром займе Алеппо і результат любові народу і Асада не складно передбачити.

Кремлю і його Генштабу дуже не подобається такий варіант, і він прагне уникнути його двома способами.

Перший – організувати нову ісламську коаліцію, щоб в десятий або який раз скинути Ізраїль у море. Тому одночасно з «утюженьем» Ідліб підштовхнули ХАМАС з Гази до масованому ракетному обстрілу Ізраїлю 3 травня з надією, що Єгипет, Хезболла з Лівану або Туреччина підтримає це починання. Але вийшло, як і восени 2018 р.

Тоді ХАМАС теж випустив по Ізраїлю близько 600 протитанкових ракет, в тому числі і російських «Корнетів», а через три дні після «ответок» звернувся до Єгипту, щоб той домовився з ізраїльтянами про перемир’я, так як ракети закінчилися. На цей раз ХАМАС вже сам 6 травня, теж рівно через три дні, запитав перемир’я, оскільки «Корнети» закінчилися. Загинуло 24 жителя Гази і 4 ізраїльтянина. Тепер ХАМАС просить міжнародні організації дати 20 млн. доларів на лікування 2 тис. поранених, які втратили кінцівки нібито при всіх спробах скинути Ізраїль у море, лякаючи, що інакше всі вони протягом декількох років помруть.

Всесвітній джихад Кремля проти Ізраїлю знову не пішов і на наступний день Сергій Глазьєв, високий радник Путіна, опублікував статтю про майбутнє переселення ізраїльтян в ОРДЛО після повернення цих районів України. Нею Глазьєв одночасно сподівався залякати їх жителів майбутньої «жидобандеризацией» і вказати ізраїльтянам місце, куди можна втекти від ХАМАС. Але цей натяк Глазьєва: Москва готова визнати Донецьку єврейську народну республіку хоч завтра, якщо туди розпочнеться міграція з Ізраїлю, був такий тонкий, що його не зрозумів ніхто. Надто складна комбінація – створити буферну єврейську державу між Україною і РФ, викликати міграцію з Ізраїлю з метою його ослаблення, і підіграти Ердогана, який позиціонує себе і Туреччину як головних покровителів внеисторического народу палестинці, що з’явився в 1948 р.

Деякі в Кремлі чомусь думають, що такий многоходовочкой можна зберегти Туреччину як союзника і утримати Ердогана від наступу на Асада. Менш просунуті уми в Кремлі роблять ставку на зенітно-ракетний комплекс С-400 і до 9 травня махати цієї «морквиною» їм вдавалося. Схоже, С-400 – це та причина, по якій армія Туреччини не атакує поки Асада і повернула йому 5 травня три селища, зайняті днем раніше.

РФ першу партію ЗРК С-400 повинна передати в червні і актуалізуються два питання: для чого Туреччини потрібна настільки потужна «іграшка» та відбудеться ця операція?

Якщо виключити саму РФ і Іран, Туреччина закривати своє небо ЗРК С-400 може ще тільки від ракет і авіації Ізраїлю, з яким у неї з деяких пір нерівні відносини з-за палестинців. Це єдина причина, по якій Москва погодилася продати їх країні, яка ще у 2015 р. була більш, ніж імовірним противником. Таке пояснення цілком узгоджується з намаганням Кремля створити нову коаліцію проти Ізраїлю, зробивши опору не тільки Іран, але і на Туреччину. Але в цьому випадку розпочате 9 травня наступ в Ідлібі виглядає нелогічним і як грубий силовий тиск на Туреччину з примусом її до якихось поступок за місяць до передачі С-400. Найбільш ймовірно, до передачі Асаду більшої частини, якщо не усього Ідліб. Якщо Туреччина піде на таку поступку, то втратить обличчя не тільки в очах сирійців, але і всього арабського і мусульманського світу. Потім його не відновиш ніякої антиізраїльською риторикою.

Найбільш вірогідний сценарій, Ердоган на поступки не піде, Ідліб не здасть і буде стримувати наступ САА силами НОА та інших загонів, не залучаючи прямо армію Туреччини. Москва, якщо в червні не відмовиться від угоди, то буде «тягнути гуму» під надуманими приводами. Тим самим вона дасть підставу Туреччини пошукати терористів в зоні, формально контрольованої афринскими курдам на північ від Алеппо, щоб Москва виконала договір. Якщо Москва від продажу С-400 відмовиться, то їй доведеться повернути 1 млрд. доларів Туреччини і у Ердогана стануть абсолютно вільними руки, щоб зайнятися Асадом. Російська військова база в Тартусі може стати другим Порт-Артуром. «Діди» з Кремля, схоже, таки довоевались і запустили 9 травня велику війну.