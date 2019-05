Через зіткнення танкера з баржами у США стався витік нафти

Баржа, яка перекинулася, везла 90 тис. тонн рідини

Морський танкер Genesis River врізався в буксир із баржами у транспортному каналі біля американського міста Х’юстон, штат Техас, у результаті чого стався витік нафтопродуктів. Про це повідомляє ABC News.

На місці події ведуться роботи з ліквідації наслідків техногенної катастрофи.

Зіткнення важкого танкера з двома нафтовими баржами призвело до витоку десятків тисяч тонн бензинового продукту в транспортний канал поблизу міста Х’юстон, ідеться в повідомленні.

SHIP CHANNEL COLLISION: look at the impact of a crash involving a barge, carrying a toxic gas product, and a tanker. https://t.co/mwIMUrypcu #abc13 pic.twitter.com/5c8TIYECMC

— Jessica Willey (@ImJessicaWilley) 11 травня 2019 р.

Берегова охорона США уточнює, що 230-метровий танкер зіткнувся з буксиром, який штовхав дві баржі. В кожній із них містилося по 90 тис. тонн реформату (реформат – це, по суті, бензин, призначений для хімічної промисловості). Одна баржа перекинулася, інша отримала серйозні пошкодження.

Про постраждалих не повідомляється.

За інформацією місцевої влади, поки не встановлено точно, скільки токсичної речовини вилилося, але на воді видно велику масляну пляму і відчувається різкий запах.

Джерело: 5 канал