У США стався масштабний витік нафтопродуктів

У США танкер зіткнувся з баржами

Морський танкер зіткнувся з буксиром і баржами в транспортному каналі в районі американського міста Х’юстон, штат Техас, внаслідок чого стався витік нафтопродуктів.

На місці інциденту тривають роботи з ліквідації наслідків техногенної катастрофи, повідомляє в суботу американський телеканал ABC News.

“Важкого зіткнення танкера з двома нафтовими баржами призвело до витоку десятків тисяч галонів бензинового продукту в транспортний канал в районі міста Х’юстон”, – наголошується в повідомленні.

Берегова охорона США підтвердила факт аварії на воді, яка сталася у каналі Houston Ship, штат Техас. Як уточнили в службі, 230-метровий танкер зіткнувся з буксиром, який штовхав дві баржі, наповнені близько 90 тис. тонн реформатів кожна. Одна баржа перекинулася, інша отримала значні пошкодження. Про постраждалих не повідомляється.

Реформат – це продукт проміжного етапу у виробництві бензину і являє собою безбарвна легкозаймиста і токсична речовина. За інформацією місцевої влади, поки не встановлено точно, скільки речовини просочилося у воду, втім, констатується наявність великої масляної плями на воді і різкий запах.

Морський канал закритий для пересування в районі аварії. На місці інциденту працюють корабель і вертоліт Берегової охорони США.