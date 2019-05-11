Житель Кропивницького продавав наркотики через інтернет

У Кропивницького 21-річний чоловік організував інтернет-магазин, який функціонував на одному з популярних месенджерів, і здійснював збут наркотичного засобу — марихуани.

Про це повідомили в ГУ НП в області.

Працівники Управління протидії наркозлочинності задокументували злочинну діяльність кропивничанина і, спільно зі слідчими Кропивницького відділу поліції затримали підозрюваного. При собі чоловік мав наркотичний засіб канабіс. В ході проведення обшуку за місцем проживання зловмисника поліцейські вилучили ще близько 200 грамів канабісу.

Особистість затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та обрано запобіжний захід — утримання під вартою.

Вилучене направили на дослідження в НДЕКЦ МВС у Кіровоградській області.

За висновком експертизи за даним фактом приймуть рішення про притягнення громадянина до кримінальної відповідальності за ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

За такі дії йому загрожує позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.