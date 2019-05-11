В Одеській обл. суд заарештував чоловіка, який намагався розстріляти які приїхали на виклик патрульних

За посягання на життя правоохоронця передбачається до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення

Як розповіли правоохоронці, на початку травня цього року, прибувши в с. Гиржевое на виклик за інформацією про побиття місцевої жительки, патрульні поліцейські виявили нетверезого громадянина.

«В грубій формі людина відмовився спілкуватися з правоохоронцями і почав ховатися в будинку. Після спроби поліцейських наблизитися до приміщення, він відкрив вогонь і 5 разів стріляв у бік поліцейських», — йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Великомихайлівського відділення поліції (ст. 348 КК України).

У прокуратурі зазначили, що за посягання на життя правоохоронця законом передбачається до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.