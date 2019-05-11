Відому телеведучу Мену Мангаль застрелили в Афганістані

В Афганістані застрелили відому телеведучу та правозахисницю Мену Мангаль

Про це повідомляє “Радіо Свобода”.

Мену Мангаль вбили вранці 11 травня в Кабулі. За словами офіційного представника міністерства внутрішніх справ, напад на жінку було скоєно о 7:20 ранку поблизу кабульського ринку Карті Нау. Очевидці кажуть, що в журналістку стріляли двоє мотоциклістів.

За словами свідка події, спочатку один з мотоциклістів кілька разів вистрілив в повітря, щоб розігнати натовп, а потім зробив два постріли в журналістку. Нападникам вдалося втекти з місця події. Поліція почала розслідування.

Рідні Мангаль підтвердили, що журналістка в момент нападу очікувала машину, яка повинна була відвезти її на роботу. Жінка працювала радником з культури в афганському парламенті.

Мена Мангаль більше десяти років вела програми на приватних афганських телеканалах Ariana TV, Lamar і Shamshad TV.

Вона була одним з лідерів думок в місцевих соціальних мережах. На її сторінках обговорювалися права афганських жінок на роботу і навчання. Мангаль писала в соцмережах про те, що в 2017 році її змусили вийти заміж проти її волі. На початку травня вона домоглася розлучення.

9 квітня в Афганістані в результаті вибуху біля авіабази загинули троє американських військовослужбовців і один підрядник.

Джерело: Еспресо TV