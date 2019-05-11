Як за помахом чарівної палички: криза у Венесуелі повинен вирішитися за рахунок військового вторгнення США

Самопроголошений президент Венесуели Хуан Гуайдо сьогодні заявив про готовність прийняти військове вторгнення з боку США. Якщо це допоможе подолати кризу.

За словами Гайдо, народ страждає, тому необхідно зробити все, щоб припинити ці страждання. Загалом, незрозуміло, як інтервенція допоможе у вирішенні проблеми. Але лідер опозиції вважає важливим, розглянути всі варіанти.

Спробою державного перевороту Гуайдо сам вже спровокував народні страждання. В результаті чергової спроби перевороту в Каракасі загинули 5 людей, а постраждали ще сотні.

Нагадаємо, раніше в розмові з президентом РФ лідер США Дональд Трамп відмовився дозволяти криза інтервенцією. Він погодився з Путіним про те, що не варто втручатися у внутрішні справи Венесуели. Але чомусь Вашингтон не втомлюється попереджати Каракас про можливість військового вторгнення.

У свою чергу, легітимний президент Боливариана Ніколас Мадуро вважає, що застосування сили проти опозиції спровокує вторгнення США. Вашингтону вигідно підбурювання, тому Мадуро впевнений, що за спробою перевороту стояли влади Штатів.

До всього іншого, Гуайдо не виключає можливості попросити військової допомоги в інших країн. Якщо США почнуть інтервенцію, Росія обіцяла надати підтримку чинному президентові Мадуро.