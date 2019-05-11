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Горіло всю ніч! ВСУ розбомбили важливу бойову точку «Л/ДНР»

11.05.2019

У п’ятницю, 10 травня, українські захисники знищили склад боєприпасів терористів в зоні проведення Операції Об’єднаних сил на Донбасі.

Про це повідомив в Facebook відомий волонтер Юрій Мысягин. Він також поділився фотографіями з місця подій.

«Пам’ятаєте, як кілька днів тому піхота 1-го батальйону 53-ї бригади відзначилася? Тоді у відповідь на обстріл вони точним попаданням спалили склад бк. Довго тоді все горіло та іскрилося. У п’ятницю, 10 травня, в районі Горлівки все повторилося точь-в-точь як кілька днів тому», – розповів він.

«Вдень виявили, звідки більш активно працювали по їх флангах, під вечір точно відповіли невідомим калібром, а після всю ніч абсолютно спокійно спостерігали вогонь і заграву над передовими позиціями противника. Працює піхота», – поділився Мисягин.

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