Луценко кинув Україну під танки війни в американській політиці — Лещенко

Все своє життя, спочатку в журналістиці, а потім в політиці, я присвятив боротьбі з корупцією. Я за це отримував міжнародні нагороди і кримінальні справи, але не зраджував цим принципам. Тому мене мало цікавлять політичні ігрища, але нинішня ситуація вимагає пояснень.

Приватний адвокат президента Трампа Руді Джуліані крім своєї волі був втягнутий у сценарій генпрокурора Юрія Луценка з порятунку власної долі.

Отже, Луценко не хоче йти з посади генпрокурора, хоча його відставку вже анонсував Володимир Зеленський.

Все банально — Луценко нікуди йти. Він думав, що Порошенко переоберуть на другий термін, а Луценко очолить партію на виборах і стане потім прем’єр-міністром. Тому він анонсував свою відставку ще восени 2018 року. Про це знають всі в політиці, а про претензії бути главою уряду я особисто чув від Луценка три роки тому, коли зняли Кабмін Яценюка і нинішній генпрокурор включився в конкурентну боротьбу з Гройсманом.

Але настав 2019 рік. Порошенко програв, і наполеонівський план Луценко провалився. Партія Порошенка не набере достатньо голосів, щоб Луценко міг претендувати на прем’єр-міністра. До Вакарчука чи Кличко нинішнього генпрокурора не візьмуть. Ось він і вирішив залишитися, зачепитися за нинішню посаду, але вже через американців.

І, щоб вони його захистили від відставки, Луценко придумав історію про те, що екс-віце-президента США Байден в інтересах свого сина тиснув на Генпрокуратуру України з метою закрити справу проти екс-міністра екології Миколи Злочевського та її газової компанії «Буризма».

БРЕХНЯ 1

На жаль, адвокат президента Трампа став мішенню для маніпуляцій та брехні з боку генпрокурора Юрія Луценка. Джуліані як американський політик навряд чи може уявити, що генпрокурор може бути настільки брехливим. Може, якщо це генпрокурор без вищої освіти і моральних рамок — Юрій Луценко.

Отже, Луценко не хоче втрачати посаду генпрокурора і придумав легенду, яку зараз «продає» американцям. Начебто Байден захищав інтереси свого сина в компанії «Буризма» і домагався звільнення генпрокурора за справи проти «Буризмы» і Злочевського.

Але правда полягає в тому, що саме Луценко закрив цю справу! І після цього сірий кардинал Кононенко літав на зустріч зі Злочевським у Відні, яка була сфотографована журналістами. А компанія Злочевського початку постачання газу на завод Порошенка-Кононенко. І саме чинний президент називав називав Злочевського «нормальний хлопець» на записах у своєму кабінеті.

Щоб вирватися з цього периметра кругової поруки Луценка-Порошенко-Кононенко-Злочевського, і була придумана вся ця історія.

БРЕХНЯ 2

Луценко систематично дезінформує Джуліані з метою збереження своєї посади генпрокурора. Наприклад, Луценко бреше в своїх твердженнях, що «чорна бухгалтерія» Партії регіонів є сфальсифікованою. Навпаки, експертиза і допити фігурантів цього документа підтвердили її правдивість.

А в Америці правдивість чорної бухгалтерії була доведена вироком у справі Манафорта, адже транзакції в бухгалтерії за Манафорту були підтверджені документально, що в підсумку довело ухилення Манафорта від сплати податків і його засудження у США.

БРЕХНЯ 3

Крім того, Луценко дезінформував, що кого-то було засуджено в Україні за втручання в американські вибори. А насправді було зрежисоване Банковій рішення Окружного адміністративного (не кримінального!) Суду Києва за позовом корупціонера Розенблатта. І це рішення не вступило в законну силу. До речі, на понеділок призначена апеляція за цим позовом.

БРЕХНЯ 4

Також неправдою є постійні твердження оточення Луценка про якусь кримінальну справу, яку розпочали в Америці за його викриттів про «чорної бухгалтерії Партії регіонів» і «змові Байдена», про допити, які вже проводять у зв’язку з цим, про «ворогів Америки «.

На цьому тижні я повернувся з США, де перебував на травневі свята, офіцером на кордоні мені на найближчі шість місяців дозволено перебування в Америці. А під час подорожі навіть записав відеоблог навпаки нерухомості Пола Манафорта у Нью-Йорку, яка була конфіскована у результаті його шахрайських дій, виявлених ФБР і підтверджені вироком американського суду.

5-хвилинне відео —

Думаю, Джуліані зрозумів, що Луценко систематично вводив його в оману і скасував свою поїздку.

Тепер нам, як українцям треба дати моральну і політичну оцінку діям Луценка, який заради збереження посади втягнув Україну в конфлікт між двома політичними партіями в Америці, причому систематично вдаючись до брехні і маніпуляцій у спілкуванні з Джуліані.

Мене хвилює те, що в результаті меркантильних дій генпрокурора в черговий раз буде кинуто тінь на репутацію України, яку в американській пресі будуть обговорювати в негативному контексті, і це черговий аргумент на користь звільнення Луценка з посади.