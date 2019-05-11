Донецькі помирилися з «Укртрансгазом»

Компанія з орбіти «улюбленого гонщика Януковича» Руслана Циплакова отримала перший транш від дочки «Нафтогазу України»

23 квітня Господарський суд Київської області затвердив мирову угоду між ПАТ «Укртрансгаз» і ТОВ «Турботрейд». За умовами договору, державна компанія оплачує приблизно половину суми простроченого боргу перед кредитором (23,33 млн грн.), а той натомість прощає їй решту – 24 млн грн.

«Дані зобов’язання є припиненими з дня оплати «Укртрансгазом» на користь «Турботрейд» боргу, визначеного в першому пункті. Крім того, «Турботрейд» припиняє зобов’язання «Укртрансгазу» по оплаті 42,5 млн грн. інфляційних втрат за весь час прострочення, а також 3% річних від простроченої суми в розмірі 4,7 млн грн.», – йдеться у мировій угоді, яким володіє «ОЛІГАРХ».

Більшості обивателів назва «Турботрейд» нічого не говорить, так і вищезазначена сума, яку ця компанія очікує до виплати, не критична для оперує десятками мільярдів гривень «Укртрансгазу». Але все це не скасовує інтересу до мирової угоди, якого досягли сторони.

По-перше, ТОВ «Турботрейд» було одним з найбільш одіозних тендерних фаворитів часів Віктора Януковича. Ця компанія діяла в зв’язці з родинними ТОВ «Турболінкс», «Промінвеставтоматика» і «Укртурборемонт», які в 2010-2013 рр. отримали підряди «Укртрансгазу» на поставку і ремонт обладнання більш ніж на 2,5 млрд грн (більше 300 млн доларів на ті часи).

Всі ці компанії були оформлені на маловідомих жителів Донбасу, формально не пов’язаних один з одним. Але у них була одна спільна риса: вони були клієнтами донецького Південкомбанку (Південкомбанк), який був фінансово-розрахунковим центром групи «Метал Юніон», заснованої донецьким бізнесменом Русланом Циплаковим. Останній підтримував дружні стосунки з синами тодішнього президента Віктора Януковича, насамперед, з Віктором Януковичем-молодшим. Зокрема, Циплаков, відомий у вузьких колах як «Ципа», вважався одним з ключових «сімейних мийників», і разом із Віктором Януковичем-молодшим в свій час заснував пафосну гоночну команду Ferrari Team Ukraine.

Після Майдану Циплаков, як і Януковичі, втік у Росію, і в 2017 р був офіційно оголошений в розшук. Але зв’язок «Турботрейду» і «Турболінксу» з Циплаковим простежувалася аж до останнього часу. Так, інтереси цих ТОВ в судах представляли юристи Рацун і Скосар, які в 2009 р. захищали в суді компанію «Юніойл» з групи Циплакова.

Підписана ПАТ «Укртрансгаз» і ТОВ «Турботрейд» мирова угода – лише видима частина айсбергаотношений між державною і приватною компаніями. «Ухвалено рішення погасити борги «Укртрансгаз» перед ТОВ «Турботрейд» і «Турболінкс» по всім судам, які з ними відбуваються. Там більше 10 виробництв на півтора мільярда гривень», – говорить джерело «ОЛІГАРХА» в «Укртрансгазі». За його словами, буде виплачена вся сума боргів, а тільки близько 25%, а решту буде списано.

«Перед перезавантаженням Кабміну, якої всі чекають після виборів, там вирішили заробити: Мін’юст закриває очі на те, що державна виконавча служба по всіх фронтах заарештовує рахунки «Укртрансгазу» і списує з них гроші на користь цих компаній (мова йде про «Турботрейд» і «Турболінкс» – «ОЛІГАРХ»)», – говорить джерело в компанії.

У минулому році, Департамент державної виконавчої служби Мін’юсту на чолі з «фронтовиком» Павлом Петренко санкціонував десяток платежів на користь «Турботрейду» на загальну суму 91 млн грн. Формально виплати відбувалися на підставі наказу господарського суду Київської області по справі №911/1407/15. «Укртрансгаз» подав скаргу на дії підопічних Петренко, але це не зупинило процес списання грошей з рахунків.

У держкомпанії кажуть, що саме під тиском цих обставин «Укртрансгазом» і було прийнято рішення заплатити донецьким опонентам частина суми, не чекаючи, поки підопічні Петренко заберуть ще більше.