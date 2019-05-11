Фото з п’ятої серії фінального сезону “Гри престолів” оприлюднив НВО

Творці культового фентезі-серіалу показали кадри з наступної серії, яка має стати вирішальною у “Грі престолів”

Кадри оприлюднила телемережа НВО.

Наступна серія тривалістю 1 година 20 хвилин вийде 12 травня.

На знімках можна побачити Серсею Ланністер с посмішкою на обличчі, задумливу Дейенеріс Таргарієн, похмурого Джона Сноу і Тіріона Ланністера перед стінами Королівської Гавані.

фото: НВО

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Джерело: Еспресо TV