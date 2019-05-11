Омелян розповів, що для нього означає програш Порошенка на виборах

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян розповів, як буде діяти з приходом до влади Володимира Зеленського.

Раніше він закликав українців голосувати за поки ще діючого гаранта української Конституції Петра Порошенка. Однак наших співгромадян мало хвилювали рекомендації нинішнього уряду. І президентське крісло перейшло шоумену, керівнику «Студії Квартал 95» Володимира Зеленського.

При цьому Володимир Омелян акцентував увагу на тому, що не збирається опускати руки. Він зазначив, що має намір працювати на благо народу при будь-якому президенті. «Президенти змінюються, а держава залишається», — каже Володимир Омелян. За його словами, Міністерство інфраструктури не збирається зменшувати обороти.

«Нам потрібно виконувати те, що від нас хочуть платники податків — якісних доріг, дешевої авіації, зручних автобусів і вагонів…», — каже Володимир Омелян.