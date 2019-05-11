«Порошенко їх наказав звільнити». Чому одночасно захворіли 34 судді Окружного адмінсуду Києва

«Сім суддів дійшла, 34 – ні. Неявка на оцінювання без поважних причин є підставою для звільнення судді. Однак комісія з’ясувала, що сталося з цими суддями. Вони всі в один день захворіли і прислали нам 34 довідки про хворобу. Вища кваліфікаційна комісія не має права спростовувати або перевіряти медичні довідки. Тому така причина є поважною і для цих суддів призначений новий день здачі іспиту», – пояснив член ВККС Михайло Макарчук.

Суддям Окружного адмінсуду Києва призначили нову дату іспиту – 21 травня.

Юрист Андрій Портнов зазначив, що понад 30 суддів не з’явилися на процедуру оцінювання у Вищу кваліфікаційну комісію суддів, так як їх могли звільнити за наказом Порошенко. Адже Окружний суд останнім часом виніс чимало рішень, які не сподобалися владі.

«Більше 30 суддів адміністративного суду Києва з-за хвороби не з’явилися на процедуру оцінювання у Вищу кваліфікаційну комісію суддів, — глумливо повідомили ЗМІ, як би натякаючи на протиправність поведінки суддів. Але я б не поспішав з такими амебообразными оцінками. Цих суддів викликали на раптове оцінювання з однією метою — звільнити. А публічне вказівка про це 18 квітня прямо на засіданні РНБО озвучив вже майже переможений до того часу Порошенка, чим підтвердив, що саме йому підпорядковується як би незалежна ВККС і це саме він керує репресіями проти суддів. Рішення Голови ВККС викликати на оцінювання суддів було прямим виконанням цього доручення Порошенко», — пояснив Портнов.

На його думку, прямо в понеділок (13 травня) судді мають розпочати комплекс жорстких юридичних заходів щодо причетних до реалізації цих злочинних наказів підлеглих Порошенко — голови ВККС Козьякова і заступника голови АП Філатова.

«Голова ВККС вже у вівторок-середу судовим рішенням повинен бути відсторонений від посади, а щодо решти злочинного угруповання має вже в понеділок бути зареєстровано заяву в ГБР про узурпацію влади, втручання у здійснення правосуддя, тиск на суд, присвоєння владних повноважень і зловживанні службовим становищем», — підкреслив юрист.

Також Портнов додав, що активний хід цій справі має бути дано відразу після втрати недоторканності Порошенко. Повинні бути допитані члени РНБО, керівники адміністрації Президента і члени ВККС. У суді потрібно отримати доступ до їх останнім телефонним з’єднанням та електронних комунікацій.

«Потрібно вивчити весь список відвідувань АП і ВККС та провести комплекс інших невідкладних слідчих дій», — резюмував юрист.