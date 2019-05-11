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Головою партії “Самопоміч” переобрали Садового

11.05.2019

Лідер партії заявив про готовність очолити список на парламентських виборах.

Мер Львова Андрій Садовий переобраний головою партії “Об’єднання “Самопоміч”, з’їзд якого відбувся в суботу, 11 травня, в Києві.

Раніше на з’їзді Садовий заявив, що готовий боротися за пост прем’єр-міністра і очолити список “Об’єднання “Самопоміч” на майбутніх парламентських виборах.

“В майбутньому списку понад 80% будуть нові обличчя для українського парламенту. Ми вже маємо скелет. Це депутати Верховної Ради, які пройшли навчання, і партійці рейтингуванням будуть визначати їх місце в списку. А 80% – це будуть наші лідери із областей, керівники спілок та професійних організацій, люди, які гідні працювати для держави в цей непростий час. Список “Самопомочі” об’єднає дуже багато класних людей”, – заявив Садовий, передає прес-служба партії.

Садовий в інтерв’ю “Громадському” повідомив, що партія “Самопоміч” буде йти на вибори самостійно і спростував можливе об’єднання з партією “Громадянська позиція” Анатолія Гриценка. За словами Садового, переговори про об’єднання ніколи не велися, а співпраця з Гриценком, на користь якого Садовий зняв свою кандидатуру на президентських виборах, “це вже історія”.

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Раніше повідомлялося, що партію залишили відразу п’ятеро народних депутатів, які, однак, продовжать працювати у фракції в Раді до парламентських виборів.

Анатолій Гриценко повідомляв, що “Громадянська позиція” і “Самопоміч” ведуть переговори про співпрацю на парламентських виборах, а також підтвердив готовність укласти коаліцію з партією Садового у Верховній Раді наступного скликання.

Згідно з опитуванням групи “Рейтинг”, проведеного з 9 по 15 березня, в Раду можуть пройти шість партій. Рейтинг очолює партія Володимира Зеленського “Слуга народу”, за яку готові проголосовать22,4% виборців. 19,1% опитаних підтримують “Батьківщину”, 15,8% – “Блок Петра Порошенко”, 10,2% – “Опозиційну платформу – За життя”, 7,9% – “Громадянську позицію” і 6,1% – “Радикальну партію Олега Ляшка”. За “Свободу” готові проголосувати 3,6%, за “Опозиційний блок” і “Самопоміч” – на 3,2% виборців. При цьому 22,7% виборців не визначилися з вибором.

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Джерело: ZN.UA

 

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