Тіна Кароль схвилювала шанувальників прозорим вбранням

Українська співачка Тіна Кароль не перестає дивувати своїх шанувальників сміливими і пікантними образами. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала чорно-біле фото, на якому зображена у відвертому вбранні – прозорій темній спідниці і світлому корсеті з відвертим декольте, який підкреслює пишні груди артистки і її витончену шию. Тіна позує, сидячи в плетеному кріслі і грайливо посміхаючись.

Підписники зірки оцінили цей образ, зазначивши, що очі Тіни світяться від щастя, що може говорити про закоханість артистки. Її жіночність і щирість не перестають радувати і дивувати.“Посміхайся частіше! Ти даруєш нам щастя!”, “А на кого ти там так дивишся?”, “Тобі так пасує, коли в макіяжі акцент на очі, а не на губи”, “Тінааа, яка ти прекрасна, просто немає слів”, “Той момент, коли очі світяться щастям”, – написали коментатори.