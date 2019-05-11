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Шкідливі харчові звички, які погіршують здоров’я

11.05.2019

Шкідливі харчові звички можуть провокувати отруєння та інші проблеми з шлунково-кишковим трактом.

“Країна здоров’я” склала список заборон.

До списку увійшли:

  • Контакт з сирим м’ясом. За словами фахівців, сире м’ясо (і риба) може містити велику кількість бактерій, здатних викликати харчове отруєння. У холодильнику м’ясо не повинне зберігатися поруч з іншими продуктами. Крім того м’ясо без видимих ??слідів бруду не потребує миття, запевняють експерти: його миття лише сприяє поширенню мікробів разом з бризками води.
  • Проба зіпсованої їжі. Якщо якась їжа викликає сумніви в своїй свіжості, то її і не варто пробувати на смак, підкреслюють інфекціоністи.
  • Розморожування. Експерти вважають неправильним розморожування продуктів при кімнатній температурі – краще в холодильнику або мікрохвильовці.
  • Вживання сирого тіста. Сире тісто не потрібно пробувати, наприклад, тому що в ньому можуть бути присутніми сирі яйця, які часто виявляються джерелом шкідливих бактерій. Та й в борошні теж можуть знаходитися мікроорганізми, що сприяють отруєнню.
  • Охолодження їжі. Не залишайте їжу до повного охолодження поза холодильником, дають пораду фахівці: це збільшує ризик розмноження патогенних бактерій.

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