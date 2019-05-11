Названо продукти, які допоможуть підтримати імунітет

Весна = «авітаміноз»! Так нам завжди говорили батьки? Це період, коли організм потребує вітаміни, свіжі продукти і прогулянок в сонячний день. Команда сервісу здорового харчування GooD FooD Academy на чолі з її засновником Євгеном Смірновим розповідає, які продукти варто вживати перед літнім сезоном, щоб підтримати імунітет і отримати максимум користі від їжі.Багато хто задається питаннями: чи потрібно пити красиві вітаміни у таблетках і капсулах з аптеки або краще поглинати овочі і фрукти у величезних обсягах, як у відомому анекдоті: «не може солдат з’їсти два мішка брукви»? Розбираємося разом.

Заморожене vs Свіже

Зараз – унікальний час. Ще 50 років тому свіжі овочі і фрукти були доступні тільки в сезон, тому вважалося, що потрібно обов’язково наїстися ягід влітку, «про запас». А 200 років тому овочі і фрукти вважалися «травою» і їжею, невідповідною для аристократів, тому в далеких плаваннях капітан, з подачі корабельного лікаря, вводив спеціальне заохочення апельсинами, свіжою капустою або картоплею, які покладалися «тільки офіцерам і матросам, які особливо відзначилися». Звичайно, уявлення про збалансований і правильний раціон були зовсім інші, і це позначалося як на якості, так і на тривалості життя.

Зараз ви можете отримати практично будь-які джерела вітамінів (в тому числі свіжі овочі і фрукти) цілий рік. На що варто звернути увагу, якщо вибір стоїть між овочами або фруктами, які виконали довгий шлях (а часто і довгий час зберігалися на складі) та продуктами, що пройшли шокову заморозку? Вибирати варто заморожені. Чому? Та тому що в заморожених овочах і фруктах з консервантів тільки холод, а в свіжих – повний набір всіх консервантів, а заодно і відсутність вітамінів, “вивітрилися” за час транспортування. Підсумок: якщо фрукт або овоч не сезонний і не місцевий — якісна заморозка буде краще.

Які овочі і фрукти вибрати навесні?

Авокадо

Ще 20 років тому колишній екзотикою авокадо тепер доступний цілий рік. Відмінний джерело клітковини, мононенасичених жирів і L-карнітину, що сприяє схудненню і поліпшенню капілярного кровопостачання.

Червоний солодкий перець

Червоний перець містить вітамін А і вітамін С у великих кількостях, ніж лимон. Ось він як раз і подбає про імунітет, здоров’я шкіри і очей. До всього іншого, варто дивитися на сам перець і його походження: часто правильно заморожений овоч збереже більше корисних речовин і вітамінів, ніж свіжий, що пролежав довгий час.

Шпинат і броколі

В шпинаті і броколі міститься хлорофіл, який виводить токсини, допомагає правильній роботі кишечника і знижує рівень так званого «поганого» холестерину, який осідає на стінках судин і утворює холестеринові бляшки. До всього іншого, їх вживання знижує стрес і позбавляє від головних болів. І знову варто звернути увагу на свіжість: у свіжому вигляді шпинат і броколі довго не зберігаються, тому досить часто хорошою альтернативою буде якісна заморожування.

Помідор

Томати – відмінне джерело антиоксиданту лікопіну, який допомагає в профілактиці серцево-судинних захворювань. Доступні цілий рік тропічні фрукти на кшталт манго, ананаса або папаї теж можна вживати, особливо якщо хочеться згадати сонячну Азію, але акцент варто робити на місцеві і сезонні фрукти і овочі. Намагайтеся брати свіжі, не «скляні» томати.

Тваринний білок

Риба

Риба — джерело жирних кислот (Омега-з), яка відмінно засвоюється організмом білок, а ще — цінні мінерали: кальцій, цинк, селен, залізо, фосфор, магній. Плюс, морські види риби багаті йодом. З вибором риби нас чекає цікавий момент: люди часто намагаються вибрати найбільш «червону рибу, а за фактом природний колір того ж лосося не такий вже і червоний, а швидше блідо-оранжевий. Краще вибирати цілі тушки або філе, бажано шокової заморозки, виробленої безпосередньо відразу після вилову.

М’ясо

Птах – відмінне джерело легкозасвоюваного білка. Нежирна яловичина також містить білок, залізо, цинк для зміцнення імунної системи, а також цілий набір вітамінів, зокрема групи В, для повноцінного засвоєння заліза. Звертайте увагу на наявність слідів проколів: навіть великі виробники не гребують інектуванням птиці для збільшення ваги і обсягу.

Сир

У сирах міститься тирозин, який підвищує працездатність і знижує стрес, а також кальцій, необхідний для здоров’я кісток. Читайте на етикетці інформацію про виробника та склад. На щастя, зараз вже досить відкрито стали писати про рапсову олію і “сирний рослинний продукт”.

Головне, харчуйтеся різноманітно: одні і ті ж вітаміни в ідеалі можна і потрібно отримувати одночасно з різних продуктів. Так, при правильно складеному раціоні ви можете цілком реально отримувати з харчування повний набір вітамінів, мікроелементів і мінералів, необхідних не тільки для підтримки імунітету, але і для відмінного стану шкіри, волосся і суглобів. Чи потрібні, в такому випадку, додаткові вітаміни в таблетках?

Вітаміни з аптеки: пити чи не пити?

А тепер давайте повернемося до аптечних вітамінів. Чи варто їх вживати не в літній сезон, коли навколо і так величезний вибір свіжих овочів і фруктів? Моя відповідь – варто. Тільки купувати їх варто не в аптеці, а в спеціальних магазинах спортивного харчування — там співвідношення ціна/якість, як правило, приємніше для бюджету, а витрати на маркетинг, закладені виробником в ціні, — нижче. Крім того, приймати вітаміни слід не по натхненню, а за результатами аналізів, попередньо скорегувавши своє меню.

: Домашний очаг