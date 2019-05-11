Олена Кравець знялася у відвертій чорно-білій фотосесії

Шанувальники знаменитості в захваті від її “брудних дівочих жартів”

Українська актриса і зірка студії “Квартал 95” Олена Кравець порадувала користувачів мережі чуттєвої серією чорно-білих знімків

Олена вже багато років працює над комедійними номерами в команді “кварталівців”. І, незважаючи на свій щільний графік з постійними гастролями, концертами та участю в різних комедійних шоу, 42-річна актриса встигає приділяти увагу зовнішньому вигляду.

Як зізнається сама Олена, завжди мати свіжий і позитивний вигляд їй допомагають заняття спортом, а здорове харчування бадьорить і задає ритм на весь день.

Артистка в черговий раз підтвердила свої слова, прикріпивши до нового посту в Instagram серію фотографій, виконаних у чорно-білому стилі на яких продемонструвала своє чарівне обличчя і бездоганне тіло.

На знімках зірка позувала в романтичному стилі. А відвертості образу додало глибоке декольте і спущені плечі чорної сукні.